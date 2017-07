Video YouTube Ini Dinilai Paling Populer Sepanjang Masa, Despasito di Urutan 5

POS KUPANG. COM - YouTube saat ini menjadi mesin pencarian terbesar kedua di internet setelah Google.

Situs ini menghasilkan miliaran penayangan setiap harinya.

Berbagai video dapat ditemukan di situs ini.

Mulai dari video peristiwa, humor, sampai musik.

Dari miliaran video yang ada di dalam YouTube, TribunTravel.com melansir dari thesun.co.uk, merilis 7 video paling populer sepanjang masa.

1. Gangnam Style - Psy

Kebanyakan netizen pasti mengira jika peringkat video teratas dipegang oleh Lennon, Jackson atau Adele.

Kenyataannya, penyanyi asal Korea Selatan, Psy yang memegang angka tertinggi sebagai video yang paling banyak ditonton sepanjang masa.

Netizen secara mengejutkan sudah menonton video ini sebanyak 2,89 miliar kali.

2. See You Again - Whiz Khalifa feat. Charlie Puth