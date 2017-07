Kades Rangalaka-Ende Dijerat Dua Pasal Dugaan Korupsi

Laporan Wartawan Pos Kupang.com, Romualdus Pius

POS KUPANG. COM, ENDE - Kepala Desa Rangalaka Anton Mola yang disangka melakukan dugaan tindak pidana korupsi Dana Desa sebesar Rp 221 juta diancam dengan pasal 2 dan 3 UU Tipikor No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman masing-masing pasal 2 minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun serta pasal 3 minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun penjara.

Kepala Kejaksaan Negeri Ende, Muji Martopo mengatakan hal itu kepada Pos Kupang, Jumat (7/7/2017) melalui Kasi Intel Kejari Ende, Abdon Calfari Toh dan Kasi Pidum Kejari Ende, Max Jeferson Makola menyikapi penahanan atas diri Kepala Desa Rangalaka, Anton Mola.

Untuk diketahui, pada Jumat (7/7/2017) Kejaksaan Negeri Ende melakukan penahanan atas diri tersangka kasus penyelewengan dana desa, Anton Mola yang saat ini sedang menjabat selaku Kepala Desa Rangalaka.

Tersangka, ujar Abdon, untuk sementara ditahan selama 20 hari di Lapas Ende, namun pihaknya akan berusaha sebelum mencapai 20 hari yang bersangkutan sudah bisa dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Kupang untuk menjalani proses hukum selanjutnya. (*)