Video: Reaksi Lucu Anak Perempuan Ketika Mencoba Meminum Soda untuk Pertama Kali, Wajahnya Aneh

Laporan Reporter Pos Kupang, Iyan Wonga

POS-KUPANG.COM, KUPANG- Seorang balita perempuan menunjukan ekspresi aneh ketika menyedot minuman bersoda.

Disebutkan balita bernama Evie tersebut baru pertama kali mencoba minuman bersoda. Ia pun menunjukan reaksi aneh.

Wajahnya berkerut dan matanya tertutup. Ia bahkan pura-pura pingsan ketika soda masuk ke dalam mulutnya.

Video yang dibagikan di Youtube oleh pengguna Reddit Earthos83 tersebut langsung dibicarakan netizen.

Akun youtube Dan Auckler berkomentar, What kind of parent gives that poison to a toddler? karena menganggap soda tidak sehat bagi balita.