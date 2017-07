Manajemen AS Roma dan Anggur MerahFC Peduli Almarhum Jimmy Hosana

Istimewa BANTUAN - Sekretaris AS Roma FC Kupang, Kris Lake, SE, Msi menyerahkan bantuan dana hasil pengalangan rekan pemain sepakbola NTT, Masgobol, Kompak FC, Anggur Merah, FC dan AS Roma, diterima istri almahum Jimmy Hosana, anak dan ayah Jimmy Hosana, di Stadion Merdeka Kupang, Jumat (23/6/2017) sore

Laporan Wartawan Pos Kupang.Com, Ferry Ndoen

POS KUPANG.COM, KUPANG - Manajamen Sepakbola AS Roma FC Kupang dan Anggur Merah FC binaan Ir. Andre W Koreh, MT menggelar pertandingan amal mengenang pemain sepakbola NTT, Jimmy Hosana.

Petandingan amal bertitel Jimmy Hosana In Memorial berlangsung di Stadion Oepoi Kupang, tanggal 23 Juni 2017 pekan lalu.

Ketua AS Roma FC Kupang, Ir. Andre W Koreh, MT melalui Sekretaris AS Roma FC, Kris Lake, SE, Msi, diwawancarai Pos Kupang.Com, di Kupang, Kamis (6/7/2017) menjelaskan, ide digelarnya pertandingan amal Jimmy Hosana In Memorial muncul dari gagasan brilian pembina AS Roma FC Kupang, Ir. Andre Koreh, MT yang sangat peduli terhadap nasib pemain sepakbola Jimmy Hosana yang juga mantan pemain AS Roma.

"Sifatnya spontan muncul dari teman teman pemain sepakbola NTT, khususnya pembina AS Roma Kupang, pak Andre Koreh agar digelar pertandingan amal Jimmy Hosana In Memorial. Selain untuk menganaNg almarhum Jimmy Hosana yang juga salah satu pemain handal sepakbola NTT dan pernah berkipar di sejumlah klub sepakbola seperti AS Roma, PS Kota Kupang, Perserond Rote Ndao dan Perss SoE-TTS," jelas Kris Lake.

Kris Lake yang juga menjabat Kepala Sub Bagian BWS NT 2, lebih jauh menjelaskan, selain pemain AS Roma, Anggur Merah FC namun juga hadir di Stadion Oepoi melakukan pertandingan ama, Kompak FC dan teman teman Magibol FC yang melakukan pertandingan persahabatan.

"Dalam pertandingan tersebut, teman teman sepakbola secara spontan melakukan penggalanan dana hingga terkumpul uang sekitar Rp 10 jutaan. Ini bentuk kepedulian teman-teman sepakbola NTT yang peduli terhadap rekan sepakbola yang sudah lebih dulu mendahului kembali ke pangkuan Tuhan Yang Maha Esa. Bantuan bersifat spontan dari hasil penggalangan dana di Stadion Oepoi, Kupang diserahkan langsung kepada istri almarhum Jimmy Hosana, Ibu Hosana-Gah dihadiri anak dan ayah Jimmy Hosana alm," jelasnya.

Hadir dalam pertandingan ama Jimmy Hosana In Memorial, diantaranya, pembina AS Roma FC, Ir. Andre Koreh, MT, pelatih AS Roma, Zeth Adoe, sejumlah mantan pemain dan pelatih senior, Adnan Mahing, Polce, Dinus Mere, Santos, Doris Rihi. (fen

Sekretaris AS Roma FC, Kris Lake, SE, MSi pose bersama pemain AS Roma sebelum tampil dlam lagfa ama Jimmy Hoasana In Memorial, Jumat (23/6/2017) d Stadion Oepoi Kupang (ISTIMEWA)