BREAKING NEWS : Mau Tikam Polisi, Sananak Dihadiahi Timah Panas

Laporan Wartawan Pos Kupang, Eginius Mo'a

POS-KUPANG.COM,MAUMERE--Pertualangan residivis terduga kasus pencurian dengan pemberatan, Hendrikus Nurak alias Sananak alias Nanak (43) telah berakhir, Rabu (5/7/2016) tengah malam di sekitar Kompleks Pasar Alok, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, Pulau Flores. Nanak dilumpuhkan anggota Kepolisian Resort Sikka dengan satu butir timah panas.

Informasi dihimpun Pos Kupang, Kamis (6/7/2017) menyebutkan warga Nita Pleat, Desa Nita, Kecamatan Nita,10 Km arah barat Kota Maumere telah lama diincar polisi.

Pada Rabu malam itu, polisi mengetahui tempat persembunyiannya pada salah gubuk kosong di sekitar Kompleks Pasar Alok dan perkantoran.

Anggota polisi mengepung rumah itu. Tanpa diduga, Sananak yang telah malang melintang dalam beberapa tindak pidana menyerang polisi menggunakan sebilah pisau dicabut dari balik bajunya. Polisi balik menghajarnya hingga pisau yang cukup panjang sekitar 30-an Cm terlepas.

Setelah dilumpuhkan petugas dengan tembakan ke kakinya, Sananak dibawa ke RSUD dr.TC.Hillers Maumere, Rabu tengah malam dirawat. Pada Rabu malam juga, Sananak dipindahkan dari UDG ke ruang perawatan Dahlia.

Dua tangannya diborgol di tempat tidur. Terdapat tiga perban menutup luka, dua perban pada kaki kanan dan satu perban pada kaki kiri.

"Pelaku melakukan perlawanan terhadap salah satu anggota menggunakan pisau, sehingga pelaku dilumpukan dengan tembakan di kaki sebelah kanan yang diawali dengan dua tembakan peringatan," ujar Kepala Sub Bagian Humas Polres Sikka, Iptu Margono, dihubungi Pos Kupang,Kamis (6/7/2017) siang.

Margono menambahkan, pelaku ditangkap berdasarkan LP-B/67/III/ 2017/Res.Sikka terkait kasus pencurian dengan pemberatan sesuai Pasal 363 KUHP. (*)