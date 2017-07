5 OST untuk Menemani Soremu, Nomor 1 Paling Romantis Loh

Laporan Reporter Pos Kupang, Iyan Wonga

POS-KUPANG.COM, KUPANG- Setiap momentum dalam hidup ada soundtracknya. Lagu yang enak didengar ketika pagi hari belum tentu enak didengar di saat siang hari.

Hal ini ditentukan oleh mood dan suasana tempat dimana kita berada, so buat Anda yang sedang berada di Kupang, lagu apa sih yang cocok menemanimu di sore hari.

Sore hari di Kupang harus dirayakan, sembari duduk di pinggir Pantai Namosain dan mendengarkan lagu yang tepat maka sore Anda tidak akan berlalu begitu saja.

Yuk, intip daftar lagu yang cocok didengarkan untuk menemani soremu.

1. Payung Teduh - Untuk Perempuan Yang Sedang Dalam Pelukan

2. Silampukau- Malam Jatuh di Suarabaya

3. Stars and Rabbit - Man upon The Hill

4. Banda Neira - Yang Patah Tumbuh, yang Hilang Berganti

5. Efek Rumah Kaca - Tubuhmu Membiru Tragis