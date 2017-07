VIDEO: Semua Anak Harus Dapat Melanjutkan Sekolah

Laporan Wartawan Pos-Kupang.com, Hermina Pello

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT terus memantau perkembangan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) dan dinas akan memfasiltasi jika ada siswa yang tidak mendapat sekolah. Semua anak harus dapat melanjutkan pendidikan ke SMA maupun SMK.

Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi NTT, Aloysius Min, yang ditemui di ruang kerjanya, Selasa (4/7/2017) mengatakan hal tersebut.

Dia mengungkapkan jumlah SMA di NTT ada 509 sekolah dan SMK 274 sekolah.

Penerimaan siswa kelas X per kelas kelas maximum sebanyak 36 orang jadi ada 6377 rombel sehingga untuk sma butuh siswa 229572 /36 org per rombel dan untuk SMK jumlah rombel 3026 maka butuh siswa 108936/36 per rombel

Dijelaskan untuk penerimaan siswa baru untuk SMA 36 siswa per rombel dengan jumlah rombel maksimal 12 dan smk 20 rombel maka dari data yang ada untuk SMA ruangan kelas yang perlu diisi sebanyak 2010 kelas dengan jumlah siswa 72360 orang SMK ruang kelas 851 membutuhkan siswa 30.636. (*)