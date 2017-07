Tidak Punya Kostum ke Acara Pernikahan? Lihat Saja Tutorialnya Hanya Bermodal Kain Batik Saja Loh

Laporan Reporter Pos Kupang, Iyan Wonga

POS-KUPANG.COM, KUPANG- Memasuki bulan Juli Anda pasti disibukkan berbagai undangan pesta pernikahan rekan kerja, teman SMA atau pun teman kuliah.

Bahkan banyak yang kewalahan menanggapi undangan nikahan yang datang. Alasannya karena tidak ada waktu atau pun tidak punya kostum yang tepat.

Nah buat kamu yang kebingungan memikirkan masalah kostum, bisa intip tutorial rok lilit di bawah ini.

1. Cuma bermodal kain batik, kamu sudah bisa tampil stylish di acara pernikahan temanmu

2. Ternyata untuk tampil stylish tidak perlu ribetkan?

3. Untuk kamu yang suka sama rok draperi, pakai saja kain batik dan cukup ikat-ikatkan saja

4. Tidak hanya diubah menjadi rok, kain batik pun bisa diubah menjadi celana

5. Last but not least, ternyata banyak cara untuk tampil cantik hanya memanfaatkan satu lembar kain batik

Wah ternyata tampil stylish di acara pernikahan cukup mudah ya.