Song Joong Ki & Song Hye Kyo Digadang-gadang Akan Tinggal di Rumah Harga Miliaran Ini

Setelah kabar pernikahan artis peran Song Hye Kyo(35) dan Song Joong Ki (31) ramai di media sosial, kini para penggemar penasaran dengan rumah mewah yang baru dibeli Song Joong Ki.

Rumah mewah itu dibelinya pada Januari 2017 itu. Publik menduga bahwa rumah itu akan menjadi tempat tinggalnya bersama Song Hye Kyo setelah menikah.

Pada Mei lalu, The Korea Herald melaporkan bahwa pemeran Yoo Shi-jin dalam Descendants of the Sun (DOTS) itu membeli rumah pada di kawasan Itaewon. Harga rumah mewah itu mencapai 10 miliar won atau sekitar Rp 119 miliar.

Rumah itu memiliki luas 371,7 meter persegi dan berada di atas tanah seluas 602 meter persegi. Rumah yang dibelinya itu terdiri dari dua lantai dan dilengkapi ruang bawah tanah.

Sebagai informasi, kini Song Joong Ki tinggal bersama orangtuanya di Seocho-dong di Seoul Selatan.

Manajemen Song Joong Ki, Blossom Entertainment mengaku tidak mengetahui soal pembelian rumah itu.

"Bagi Joong Ki, rumah merupakan hal yang sangat pribadi. Manajemen tidak tahu apa-apa soal apakah ia membeli rumah atau tidak," kata Blossom Entertainment.

Sebelumnya, pria kelahiran 19 September 1985 ini disebut memiliki vila seharga 2,5 miliar won atau sekitar 29 miliar.

Agensi yang menaungi Song Joong Ki dan Song Hye Kyomengumumkan bahwa dua bintang utama drama Descendants of the Sun itu akan menikah pada 31 Oktober 2017 mendatang.

Bagi para penggemarnya, pengumuman itu telah mewujudukan keinginan mereka agar Song Joong Ki dan Song Hye Kyo menjadi pasangan sebenarnya di luar film. (*)