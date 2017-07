Rumah Tempat Marilyn Monroe Menikah dengan Arthur Miller Siap Dijual, Siapa Mau Beli?

POS KUPANG. COM - Di antara pernikahan aktor Hollywood masa lalu, salah satunya adalah pernikahan dramawan Arthur Miller dan Marilyn Monroe pada tahun 1956 dan berhasil hidup bersama selama lima tahun.

Pada saat itu, Arthur telah meninggalkan istri pertamanya, dan sudah pernah menikah dua kali. Sekali di usia 16 sampai anak laki-laki lokal James Dougherty, dan dengan baseballer Joe DiMaggio.

Seperti kapur dan keju - Variety menggambarkan pernikahan itu sebagai "Egghead menikahi Hourglass".

Pasangan ini telah bertemu beberapa tahun sebelumnya di lokasi syuting film As Young as You Feel tahun 1951, dan mulai secara teratur bertemu pada tahun 1955 setelah Monroe pindah ke New York setelah pembuatan film The Seven Year Itch.

Aktris Marilyn Monroe dan suaminya, dramawan Arthur Miller, tiba di London dari New York sesaat setelah pernikahan mereka. (AP via TheAge.com.au)

Rumah yang menjadi tempat pelaksanaan upacara pernikahan mereka waktu itu, sekarang dijual - sebuah rumah bergaya Prancis,yang memiliki empat kamar di Waccabuc, Westchester County, di negara bagian New York.

Rumah ini dibangun pada tahun 1948 dan dijual dengan harga $ US $ 6.600.000 ($ 2.215.000) atau sekitar Rp 90 miliar.

Ayo, buruan beli!

Bangunan ini memiliki lantai parket dan pintu Prancis, serta kolam renang, dan taman bentang alam serta akses ke danau.

Monroe dan Miller secara formal menikah di Westchester County Courthouse pada tanggal 29 Juni 1956.

Mereka kemudian pensiun ke rumah manajer Monroe Kay Brown - rumah Waccabuc yang ada di pasaran - untuk upacara kedua Yahudi untuk mengkonfirmasi pernikahan tersebut pada tanggal 1 Juli 1956.

Rumah tempat upacara sipil diadakan - 122 East Ridge Road, Waccabuc. (Foto: Houlihan Lawrence via TheAge.com.au)

Ada sekitar 25 tamu di acara tersebut, salah satu yang dilaporkan memberikan pidato membuat lelucon bahwa calon anak mereka seharusnya memiliki penampilan Miller, dan otak Monroe.

Dan sementara rumah itu telah bertahan, perkawinan mereka jauh lebih singkat - terhalang oleh, di antara kejadian lain, Monroe menemukan catatan harian tentang Miller yang merinci penyesalannya tentang memasuki pernikahan tersebut.

Miller menulis The Misfits untuknya dan - kemudian, setelah 1961 bercerai - drama After the Fall, dilaporkan, didasarkan pada pengalaman pernikahannya sendiri yang gagal. Pertunjukan perdana pada bulan Januari 1964, dua tahun setelah kematian Monroe. (theage.com.au)