Goblin yang Bikin Melting

POS KUPANG.COM - Hai Teeners, satu di antara kamu pasti penggemar berat drama Korea. Pasti ada yang mengagumi Lee Jung Suk dan membelanya mati-matian? Kalau iya, kamu cocok nih sama Elsa Hosiana Lusi (16). Elsa mengaku menghabiskan 3-4 jam untuk menonton drama favoritnya.

"Kalau sudah kecanduan episode susah berhenti," ujarnya semangat. Siswi SMA Negeri 2 Kupang ini juga menjelaskan, awal mula jatuh cinta dengan drakor atau hal-hal yang berbau Korea.

"Dulu tahu drama Korea dari kakak. Terus aku pernah lihat majalah tentang drama Boys Before Flower, sejak itu jatuh cinta sama drakor," jelasnya penuh semangat.

Tidak sekedar menonton drakor favorit, Elsa juga sering terlibat war chat dengan KDrama Lovers lainnya.

"Kadang masalahnya sepele. Rebutan jadi pacar bisa-bisa jadi war chat," ujarnya malu-malu.

Senada dengan Elsa, Natasya Baten (15) bahkan mencuri-curi waktu menonton serial drakor favoritnya saat di sekolah.

V Sign yang populer di kalangan Korea Lovers. Maknanya sama dengan peace (POS KUPANG/APOLONIA M DHIU)

"Pokoknya kalau sudah nonton satu episode, tidak bisa berhenti. Akan terus penasaran sama episode selanjutnya," jelasnya.

Siswa kelas X SMAK Mercusuar Kupang ini menyebut beberapa judul drama yang saat ini sedang ia tonton.

"My Sweet Romance, DOTS, The Legend of Blue Sea," paparnya sembari menghitung dengan jari tangannya. Memastikan tidak ada drama favoritnya yang terlewatkan.

Kristina Ragat (17), juga mengaku menghabiskan waktu sekitar 3-4 jam sehari untuk menonton drama Korea yang digandrunginya.

Siswi SMA N 1 Kupang itu mengaku sedang menonton Queen for Seven Days. Ia menuturkan bahwa tidak bisa berhenti menonton kalau belum selesai.

"Satu episode harus selesai. Tidak boleh diputus-putus," ujarnya disambung cekikikan.

Bagaimana Teeners, sudah tahu kan tabiat KDrama Lovers, seru ya? (cc)