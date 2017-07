Gerakan Sehat Organ Reproduksi di Ngada

Laporan Wartawan Pos Kupang, Romualdus Pius

POS KUPANG.COM, BAJAWA -- Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cabang Ngada bekerja sama dengan perusahaan Always Very Aktive In Life (AVAIL) Indonesia menggelar seminar dengan tema Gerakan Sehat Organ Reproduksi Menuju Indonesia Sehat.

Informasi yang diterima Pos Kupang dari mentor kegiatan Don Bosco Ponong mengatakan seminar tersebut menghadirkan nara sumber dokter Candara dan Advisor AVAIL indonesia Monika Titik, dilaksanakan di Aula OCD Bogenga Bajawa, Selasa (4/7/2017). Kegiatan itu diikuti para bidan, masyarakat, dan unsur profesi lainnya.

Ketua IBI Cabang, Ngada Petronela Dula menjelaskan seminar dilaksanakan dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) IBI Indonesia ke-66 dengan tema Nasional adalah Bidan Mengawal Kesehatan Keluarga dengan layanan holistik dan berkesinambungan.

"Untuk kita kabupaten Ngada, IBI bekerja sama dengan AVAIL untuk gunakan moment ini melalui seminar reproduksi'>kesehatan reproduksi dan pencegahan kanker serviks kepada wanita usia subur," kata Petronela.

Pelaksanaan seminar ini bertujuan menurunkan kasus kanker leher rahim pada wanita, melalui upaya edukasi sebagai langkah preventif. Petronela menambahkan, tujuan khusus yaitu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kaum wanita yang berkaitan dengan reproduksi'>kesehatan reproduksi, dan upaya pencegahan kanker leher rahim.

Selain itu juga untuk mengetahui secara dini gejala kanker rahim agar dapat ditangani secara dini. Dan, menungkatkan pelayanan reproduksi'>kesehatan reproduksi kepada masyarakat pada umumnya dab perempuan pada khususnya.

Pelaksana tugas (PLT) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada Hironimus Reba Watu dalam sambutannya mengatakan, kegiatan seminar tentang reproduksi'>kesehatan reproduksi yang dilaksanakan oleh IBI Ngada dan AVAIL, pemerintah tentunya patut memberikan apresiasi atas gebrakan yang luar biasa dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan bagi kaum perampuan.

Menurut Hironimus yang juga Asisten II Setda Ngada bidang perekonomian, kegiatan seminar seperti ini, kedepan harus banyak melibatkan kaum laki-laki atau bapak-bapak. Supaya bapak-bapak juga bisa memahami dan mengetahui keadaan organ reproduksi perampuan.

"Saya harapkan kedepan, IBI Ngada bisa menghadirkan bapak-bapak dalam seminar seperti ini. Dan, saya akan berikan ruang bagi IBI untuk bicara reproduksi'>kesehatan reproduksi dalam rapat pamong praja nanti. Supaya kaum laki-laki juga, bisa mengetahui waktu yang tepat untuk wadahi kebutuhan biologis bukan sekedar nafsu saja" kata Hironimus.

Hironimus mengatakan agar kegiatan serupa bisa dilaksanakan sampai ketingkat desa dan melibatkan lebih banyak stakeholders lagi.

Narasumber dalam seminar itu dokter Candara yang memaparkan materi tentang pencegahan dini terhadap kanker serviks, dan advisor AVAIL Monika Titik menyajikan materi Terapi Herbal sebagai upaya pencegahan kanker serviks melalui pembalut Avail.

Advaisor Monika Titik mengharapkan agar para bidan harus menjadi ujung tombak reproduksi'>kesehatan reproduksi bagi masyarakat di kabupaten Ngada. "Saya mengharapkan agar masyarakat Ngada bisa kembali ke pembalut sehat, dan bidan menjadi entrpreuner muda","kata Monik.*