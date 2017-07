Beredar Foto Masa Kecil Ciccho Jerikho. Kok Beda sama Ciccho yang Sekarang Ya?

Laporan Reporter Pos Kupang, Iyan Wonga

POS-KUPANG.COM, KUPANG- Hari ini, Senin (3/7/2017) artis peran Ciccho Jerikho berulang tahun.

Beberapa sahabatnya pun mengucapkan selamat ulang tahun kepada mantan kekasih Laudya Chintya Bella tersebut. Salah satunya Rio Dewanto partner Ciccho Jerikho dalam film Filosofi Kopi.

Siapa menduga, Ciccho Jerikho yang terkenal tampan dengan rambut sebahu dan jenggot tipis ternyata sangat berbeda ketika kecil.

Dalam foto yang diunggah Rio di instagramanya, Ciccho tampak gendut. Dalam foto tersebut ia mengenakan kaos berwarna putih dan sedang duduk di dalam mobil.

Foto yang diunggah Rio langsung menuai like dan komentar dari netizen. Foto tersebut di like 10.633. Komentar yang muncul pun beragam. Ada yang mengatakan Ciccho tampak imut seperti akun

@septaloka: Genduts.... Imut bgt dulu Kak @chicco.jerikho hahaha,, HBD kak wish you all the best

Ada pula yang tidak percaya akan kebenaran foto tersebut dan mengetag dan bertanya langsung pada Ciccho

@nirma_16: Ini beneran @chicco.jerikho

Ada-ada saja ya. Selamat ulang tahun Ciccho Jerikho.