Tiga Artis Cantik Berambut Ikal So, Nona Sayangi Rambut Ikalmu dan Stop Meluruskannya

Laporan Reporter Pos Kupang, Iyan Wonga

POS-KUPANG.COM, KUPANG- Perempuan NTT dikenal dengan ciri-ciri fisik seperti berambut ikal, kulit sawo matang, beralis tebal, dan hidung mancung. Namun tidak sedikit di antara para perempuan tersebut yang terobsesi ingin memiliki rambut lurus.

Berbagai cara dilakukan, satu di antaranya adalah rebonding dan smooting. Dari pada memaksa mengubah rambut asli dan merusaknya dengan perawatan yang beresiko mending percaya dirilah dengan rambut ikalmu.

Tata rambutmu sebaik mungkin seperti deretan artis di bawah ini yang percaya diri dengan rambut ikalnya.

1. Tatyana Akman

Tatyana Akman (Instagram @tatyanaakman)

Namanya mungkin belum familiar di telingamu. Tapi gadis ini pernah tampil dalam film Ada Apa dengan Cinta 2 dan Ini Kisah Tiga Dara yang shooting di Maumere.

Dara kelahiran Jakarta ini selalu tampil menawan dengan rambut ikalnya. Ia tampak sangat percaya diri.

2. Wizzy

Rambut Wizzy (Instagram @wizzy)

Namanya mulai dikenal ketika mengikuti ajang pencarian bakat Mamamia Show Musim Kedua pada tahun 2008.

Gadis kelahiran Surabaya ini memiliki suara yang merdu dan kemampuan akting yang mumpuni. Wajahnya sering menghiasi layar kaca sebagai bintang iklan.

Kalau kamu perhatikan, ia tidak pernah tampil dengan rambut lurus. Ya, gadis ini memang terkenal akan rambut ikalnya.

3. Alicia Keys

Rambut Alicia Keys (Instagram @aliciakeys)

Siapa yang tidak kenal perempuan satu ini. Kamu pasti pernah mendengar lagunya yang berjudul If I Ain't Got You atau Girl on Fire.

Satu hal yang pasti kamu ingat darinya adalah rambut ikal yang membingkai wajahnya. Ia tampak menawan dan percaya diri memiliki rambut ikal.

Tidak hanya itu, perempuan berusia 36 tahun ini juga kerap tampil tanpa make up. Bahkan ia sering memberikan kampanye kepada perempuan agar berani tampil apa adanya.