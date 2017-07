Atlet Karate Timor Leste Tampil di Belu Ikut Kejurda KKI Flobamora Cup VII Tahun 2017

POS KUPANG.COM- Kejuaraan Daerah (Kejurda) Kushin Ryu M Karate Do Indonesia (KKI) Flobamora Cup VII tahun 2017 resmi dibuka Bupati Belu, Willy Lay, di Gedung Olahraga (GOR) LA Bone Tulamalae, Kota Atambua, Jumat (30/6/2017).

Peserta kejurda sebanyak 11 kontingen terdiri dari 10 kabupaten/kota se NTT serta atlet karate dari negara tetangga Timor Leste.

Ketua panitia kejurda, Robertus Bere dalam laporannya menyebutkan, tujuan pelaksanaan Kejurda Flobamora Cup tahun 2017 untuk memperingati pesta emas berdirinya Kushin Ryu Matsusaki Karate Do ke 50 di Indonesia yang lahir tanggal 11 April 1967.

Dia menyebutkan, 10 kabupaten peserta kejurda antara lain, Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Alor, Malaka, Sikka, Belu, TTS, TTU, Rote Ndao dan Kabupaten Sabu Raijua.

Wakil Ketua kontingen KKI Timor Leste, Saturnino Gomez, mengatakan sangat berbangga karena atletnya bisa diikutsertakan dalam Kejurda KKI Flobamora Cup VII yang digelar di Kabupaten Belu. Kejurda ini berlangsung tanggal 30 Juni hingga 1 Juli.

"Kami merasa sangat dekat karena kontingen kami bisa diterima di Kabupaten Belu untuk bertanding," ujar Saturnino.

Atas kebersamaan ini, kata Saturnino, pihaknya akan mengundang atlet karate Indonesia, khususnya Kabupaten Belu untuk mengikuti dua kejuaraan KKI, yakni Kushin Ryu dan

mantan Perdana Menteri Timor Leste, Xanana Gusmao yang akan digelar pada bulan Juli hingga Agustus mendatang.

Tentang target di kejuaraan ini, Saturmin mengatakan, pihaknya tidak memasang target karena keikutsertaan atletnya dalam kejuaraan ini saat sebagai ajang try out menghadapi even SEA Games yang akan berlangsung di Malaysia.

Alasan kontingen KKI Timor Leste ikut dalam kejuaraan ini, lanjut Saturmin karena karate menjadi salah satu cabang olahraga yang cukup diminati warga Timor Leste.

"Kami bangga bisa diterima sesama warga di Timor Barat," tambahnya.

Bupati Belu, Willy Lay dalam sambutannya mengatakan, Kejurda KKI Flobamora Cup merupakan ajang istimewa karena dihadiri kontingen tamu dari Republic Democratic Timor Leste (RDTL).

"Ajang jadi momentum yang dapat menyatukan serta mempererat hubungan persaudaraan antar wilayah Kabupaten Belu dengan negara Timor Leste," katanya.

Bupati Willy Lay minta peserta menjunjung tinggi sportifitas dan semangat bushido yang ada dalam diri setiap karateka. (roy)