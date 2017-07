3 Artis yang Sering Berkunjung ke Sumba

Laporan Reporter Pos Kupang, Iyan Wonga

POS-KUPANG.COM, KUPANG- Pulau Sumba dalam setahun terakhir tidak henti-hentinya menyedot perhatian masyarakat. Hal tersebut ditandai seringnya Sumba digunakan sebagai lokasi shooting film. Film Pendekar Tongkat Emas besutan Mira Lesmana dilakukan disana. Adapun film Marlina Si Pembunuh Empat Babak yang diputar di festival film bergengsi, Cannes di Perancis juga dilakukan di Sumba.

Bahkan hotel terbaik di dunia, Nihiwatu terletak di pulau tersebut. Keindahan alam dan keunikan budaya Pulau Sumba juga menarik banyak artis ibu kota berkunjung. Nah kira-kira siapa saja artis yang seering berkunjung ke Pulau Sumba? Yuk cek ulasan di bawah ini.

1. Ratusan Purnama Meninggalkan Cinta, Mungkin Rangga Kelamaan di Sumba.

Adalah Nicholas Saputra. Artis yang terkenal lewat perannya sebagai Rangga dalam film Ada Apa Dengan Cinta. Artis mini kerap menghiasi feed instagramnya dengan keindahan alam Sumba. Mulai dari foto pantai hingga padang savanah. 16 Juni lalu ia kembali memposting foto senja pantai di sekitaran Nihiwatu. Foto tanpa caption itu mendapat 31.601 like.

Senja di Sumba (Instagram @nicholassaputra)

2. Eva Celia Jatuh Cinta dengan Pulau Sumba Setelah Shooting Film

Sabana di Sumba (Instagram @evacelia)

Dara kelahiran 25 tahun lalu ini juga sering berkunjung ke Pulau Sumba loh. Hal tersebut terlihat dari feed instagramnya. Bahkan pada foto dibawah ini ia melukiskan rasa cintanya pada pulau yang terkenal akan Kuda Sandelwoodnya tersebut. Ia menuliskan caption "Rumahku, Rumahmu, Rumah kita. Wherever you are, don't ever forget that. #Indonesia #Sumba".

3. Tara Basro Berharap Memimpikan Pulau Sumba dalam Tidurnya

Lokasi shooting film (Instagram @tarabasro)

Pernah shooting film berjudul Pendekar Tongkat Emas di Pulau Sumba, membuat Tara Basro kepincut. Aktris yang meraih Piala Citra sebagai aktris terbaik tahun 2015 ini memposting foto salah satu lokasi shooting film. Ia pun menambahkan caption, "Pengen mimpiin ini malam ini.. Goodnight.." tulisnya.

Itulah 3 artis yang kerap berkunjung ke Pulau Sumba. Apakah kamu pernah berkunjung ke Pulau Sumba?