Polsek Kelapa Lima Amankan Tiga Saksi Kasus Tewasnya Karyawan Hotel di Kupang

Aparat Kepolisian sedang melakukan olah TKP tewasnya karyawan Hotel On The Rock Kupang, Anton Lamen, Rabu (28/76/2017).

Laporan Wartawan Pos Kupang, Maxi Marho

POS KUPANG. COM, KUPANG -- Penyidik Unit Reskrim Kepolisian Sektor (Polsek) Kelapa Lima, Polres Kupang Kota, mengamankan tiga orang saksi guna pemeriksaan lanjutan dalam kasus tewasnya, Anton Lamen, karyawan Hotel On The Rock Kupang.

Ketiga orang saksi tersebut, yakni Valentinus Boymau, Melky Foes dan Yandri Bait.

Demikian penjelasan Kapolres Kupang Kota AKBP Anthon CN, melalui Kapolsek Kelapa Lima AKP Basith Algadri kepada wartawan, Kamis (29/6/2017).

Karyawan Hotel On The Rock Kupang, Antonius Lamen tewas tersengat listrik sat sedang bekerja di hotel tersebut, Rabu (28/6/2017) siang.

"Untuk sementara kita masih amankan 3 orang saksi. Dan masih melakukan penyelidikan lebih lanjut," kata Basith.

Menurut Basith, salah satu saksi lainnya dari karyawan Hotel On The Rock Kupang yang belum diperiksa bernama Aris.

Pihak penyidik masih melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan.

Ibu Dewi selaku Asisten Manajer Hotel On The Rock Kupang, kata Basith, juga sudah diperiksa polisi.

Sementara keluarga korban sudah membuat dan menandatangani surat pernyataan menolak otopsi.