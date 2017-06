Putra Kabupaten Malaka Ini Masuk 10 Besar Lulusan Terbaik Peradi

Edu Nahak

Laporan Wartawan Pos Kupang, Dion Kota

POS KUPANG. COM, BETUN - Putra Malaka, Edu Nahak masuk dalam 10 besar lulusan terbaik ujian profesi advokat yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Nasional Peradi di pulau Dewata, 6 Mei lalu. Dari 60 peserta, hanya 30 peserta yang dinyatakan lulus dan Edu Nahak berada di rangking 8.

Edu Nahak kepada Pos Kupang, Rabu (28/6/2017) melalui telepon selulernya mengatakan, pengumuman kelulusan ujian profesi advokat, 24 Juni lalu.

Ia mengaku sangat bahagia ketika mengetahui dirinya masuk dalam 10 besar lulusan terbaik. Edu menjadi satu-satunya putra NTT yang mengikuti ujian profesi advokat tersebut.

"Ujian profesi advokat merupakan salah satu tahapan yang harus dilewati ketika seseorang ingin menjadi advokat. Dan untuk lulus ujian ini bukanlah perkara mudah. Ketika kita sudah lulus ujian profesi advokat maka kita akan mendapat pengakuan dari perhimpunan advokat Indonesia (Peradi) sebagai seorang advokat. Dan saya bangga bisa masuk 10 besar lulusan terbaik," ungkap Edu.

Ketika ditanyakan terkait tips khusus untuk bisa lulus ujian profesi advokat, Edu menjawab kuncinya adalah belajar. Dirinya berharap kedepan semakin banyak anak-anak muda dari NTT khususnya Malaka yang akan menjadi advokat.

"Saya siap menjadi motivator bagi adik-adik yang ingin menjadi advokat. Ilmu yang saya milik siap saya bagikan," pungkasnya.(*)