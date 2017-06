Ketua DPRD Malaka Bangun Olahraga dan Pendidikan

Oleh: Johni Lumba

Pegiat Olahraga

POS KUPANG.COM - Membangun dan mengembangkan olahraga di Indonesia tidak pernah dibatasi status apapun. Semua diberi kebebasan mendesain strategi dan metode yang bervariasi. Kondisi seperti ini tergantung kreativitas dan inovasi masing-masing pribadi. Semua orang memiliki ide tetapi tidak semua orang mampu menerjemahkan ide tersebut dalam bentuk yang nyata, hanya orang-orang yang benar-benar mengeluarkan semua daya dan upayanya demi ide tersebut terlaksana.

Kesuksesan seseorang tidak tergantung pada Intelegensial Question (IQ) yang ia miliki, termasuk juga jika ia bersekolah di sekolah yang favorit atau nilai yang ia peroleh (cumlaude). Menurut hasil penelitian Thomas J. Stanley, Ph.D, dari 100 faktor yang mempengaruhi kesuksesan IQ hanya menempati urutan ke -21. Demikian juga ketika seseorang yang sekolah di sekolah favorite berada di urutan ke-23, dan mereka yang lulus dengan nilai terbaik (cumlaude) berada di urutan yang ke-30.

Jika demikian maka 10 faktor utama yang berperan dalam kesuksesan bukan orang itu memiliki IQ yang hebat, sekolah di sekolah yang favorite dan memiliki nilai yang terbaik. Sepuluh faktor itu adalah 1) jujur; 2) disiplin; 3) gaul (good interpersonal skill); 4) dukungan dari pasangan hidup; 5) bekerja lebih keras dari yang lain; 6) mencintai apa yang dikerjakan; 7) kepemimpinan yang baik dan kuat (good and strong leadership); 8) semangat dan berkepribadian kompetitif; 9) pengelolaan kehidupan yang baik (good life management); 10) kemampuan menjual gagasan dan produk (ability to sell idea or product).

Hasil dari 10 faktor utama kesuksesan yang saat ini dimiliki Ketua DPRD Kabupaten Malaka bernama Adrianus Bria Seran, SH atau sapaan sehari-hari Raja. Raja selalu memperhatikan bidang pendidikan dan olahraga. Di balik kesibukannya sebagai ketua DPRD Kabupaten Malaka pria yang memiliki postur tubuh tinggi kekar ini selalu menyempatkan diri melihat sekolah yang dibangunnya yaitu Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Fajar Timur Haitimuk, Kabupaten Malaka. Dalam bidang olahraga Raja mendirikan Sekolah Sepakbola (SSB) dan Klub Fajar Timur Haitimuk Malaka.

Karakter Raja yang memiliki 10 faktor kesuksesan tersebut membuat sikapnya menembus dinding-dinding pemisah antara masyarakat kelas atas dan kelas bawah. Sikap low profile Raja membuat kehadirannya di sekolah dan klub sepakbola disukai oleh para siswa dan pemain-pemainnya.

Ketegasan memotivasi para siswa dan atau pemainnya agar belajar, berlatih dengan benar dan jujur membuat Raja menjadi seorang pemimpin yang tidak pernah mempersulit apapun, jika hal itu sesuai tujuannya. Menjadi pemimpin di level DPRD tentu tidaklah gampang, namun Raja dengan komitmennya selalu meningkatkan kualitas hidup orang yang dipimpinnya. Dia menanamkan nilai-nilai bekerja, belajar dan berlatih. Raja adalah juga seorang petani sawah. Ketika musim panen tiba Raja meminta para siswa dan pemain bersama-sama menuai hasil. Maka belajar, berlatih dan berbuat telah ditanamkan oleh Raja kepada para siswa dan pemain sepakbola sejak usia dini.

Selain mendirikan SSB Fajar Timur, Raja juga membangun klub sepakbola Malaka FC di Haitimuk, tempat Raja tinggal. Memiliki lapangan sepakbola dengan ukuran bertaraf nasional, rumput yang hijau serta dilengkapi peralatan sepakbola membuat para pemain merasa nyaman ketika berlatih di SSB maupun klub Fajar Timur Haitimuk Malaka.

Ketika pertama kali berlaga di kompetisi sepakbola El tari Memorial tahun 2015 di Maumere, Raja yang bertindak sebagai pelatih mampu mengantar tim sepakbola kabupaten baru yang berumur setahun jagung ini menjadi juara IV, sedangkan kompetisi Soeratin Cup Malaka U-17 mampu menjadi juara II.

Khusus di Provinsi NTT baru pertama kali seorang ketua DPRD kabupaten tampil sebagai pelatih sepakbola dan mau membangun sepakbola prestasi. Jika setiap anggota Dewan yang terhormat di tingkat provinsi maupun kabupaten memiliki konsep seperti Raja tentu pendidikan dan olahraga di NTT akan maju, kesuksesan, kemakmuran serta kesejahteraan di berbagai bidang tentu dapat dialami rakyat.

Para wakil rakyat seharusnya memahami kebutuhan rakyat baik aspek jasmaniah dan rohaniahnya.

Selamat dan sukses buat Ketua DPRD Kabupaten Malaka Adrianus Bria Seran. Ppembangunan pendidikan dan olahraga telah ditunjukkan di Kabupaten Malaka. Semoga komitmen membangun pendidikan dan olahraga dapat diikuti oleh ketua DPRD lainnya di provinsi Nusa Tenggara Timur. Menjadi wakil rakyat berarti menjadi perwakilan rakyat.

Untuk itu berbuatlah selagi kita masih menjadi wakil rakyat sehingga kepercayaan rakyat kepada kita akan terus sampai akhir hayat. Sekali lagi selamat buat Raja, masyarakat akan mendukung kebijakan yang pro rakyat. Malaka Sehat, Malaka Makmur, Malaka Bermartabat melalui pendidikan dan olahraga. *