WTM dan CEPF Beri Stimulans untuk Pengembangan Ayam Petani di Sikka

POS KUPANG. COM - Dalam Program Improving Ecosystem Manajemen and Livehoods Around Mt Egon Indonesia, Kerja sama Wahana Tani Mandiri ( WTM) dengan Crytical Ecosystem Partnership Fund (CEPF), salah satu programnya adalah mendukung upaya budidaya ternak para petani dampinngan.

Dilaporkan Herry Naif melalui email Pos Kupang, Senin (26/6/2017), selain WTM memfasilitasi kapasitas petani tentang bagaimana beternak yang baik, petani juga diberi stimulans ayam sebanya 3 ekor, 2 ekor ayam betina dan 1 ekor ayam jantan.

Sebagai kelanjutan kegiatan pengadaan ayam ini, Suplaier (Fransiskus Lokonbai) bersama tim WTM bertemu dengan 2 kelommpok tani dampingan di desa Hebing, Kecamatan Mapitara, yakni kelompok tani Rulaling dan Kelompok tani Hewer Limang.

Kegiatan pendistribusian 202 ekor ayam itu dihadiri oleh sebagaian anggota kelompok. Kegiatan itu difasilitasi oleh Marianus Mayolis (Fasilitator Lapangan WTM) dihadiri oleh Sensimus Bajo (Ketua Kelompok Rulaling) dan Herry Naif (Koordinator Program WTM-CEPF, di dusun Hebing, Sabtu 24 Juni 2017.

Pada acara pembukaan, Sensimus Bajo (Ketua Kelompok Rulaling) mengucapkan terima kasih kepada WTM-CEPF yang selalu setia mendampingi kelompok-kelompok tani di wilayah Mapitara termasuk kami di kelompok tani Rulaling.

"Saya berharap bahwa ayam yang diadakan oleh WTM serta ilmu budidaya ternak ayam yang sudah difasilitasi itu menjadi model untuk dikebangkan oleh anggota kelompok tani," kata Sensimus.

Fransiskus Lokonbai (Supplaier ayam) juga diberi kesempatan mensyeringkan pengalamannya dalam budidaya ternak ayam.

"Saya adalah salah satu peternak ayam di Sikka yang setiap hari mendistribusi 700 telur ayam kepada dua hotel di Maumere yakni hotel Pelita dan Silvia. Itu artinya bahwa kalau petani serius dalam budidaya ternak ayam bisa menjadi pendapatan yang mampu memperbaiki pendapatan ekonomi kita," tutur Fransiskus.

Peternak ayam (Istimewa)

Lebih lanjut diungkapkan bahwa prinsip dasar dalam beternak ayam adalah perencanaan yang matang dan konsistenis dalam melakukan budidaya seturut apa yang kita tahu.

Untuk mengatasi penyakit ayam bisa dilakukan dengan vaksin ayam atau membuat ramuan-ramuan seperti memberi makan daun pepaya, kunyit dll.