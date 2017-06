Menang di Assen, Harapan Rossi Jadi Juara Dunia Terbuka

POS KUPANG.COM, ASSEN -- Legenda hidup MotoGP Valentino Rossi raih kemenangan ke-10 kali di Assen di sepanjang karirnya.

Dirinya percaya kemenangan di Sirkuit Assen, Belanda Minggu (25/6/2017) membuat Rossi benar-benar kembali dalam pertarungan perebutan gelar juara.

Mengutip Motorsport.com, Minggu (25/6/2017) Rossi berasil menutup pergerakan Danilo Petrucci di lap-lap terakhir hingga bendera finish dikibarkan. Ini merupakan kemenangan pertama dengan hanya selisih 0,063 detik.

Rossi kini berada di posisi ketiga pada klasemen sementara di musim 2017 setelah sebelumnya berada diurutan kelima. "Ini adalah kemenangan penting pada perebutan gelar yang saat ini sangat terbuka. Kami menemukan banyak poin, tapi terutama setelah balapan yang hebat, ini adalah perasaan yang fantastis," ujar Rossi.

Pebalap berusia 38 tahun ini mengaku kalau Assen merupakan sirkuit yang spesial untuknya. Kemenangan ini seraya membangkitkan semangatnya untuk terus bertarung di tempat terdepan musim ini.

"Tempat ini selalu spesial, apalagi hari ini, di mana banyak orang di sekeliling Anda dengan lintasan yang sangat baik. Itu adalah balapan hebat dari awal sampai akhir, pada saat pertama saya berpikir saya bisa menang, karena saya berada di depan dengan kecepatan yang baik," ucap Rossi.

Motor yang Lebih Baik

Rossi juga memuji motor yang ditungganginya YZR-M1, di mana memiliki kemampuan dan performa lebih baik. Ini juga membuat Rossi bisa berkendara dengan caranya sendiri.

"Saya merasa senang dengan motornya, perasaan saya kembali juga ikut membaik dan ini yang paling penting, karena saya bisa mengendarai dengan cara saya sendiri dan kembali pada kemenangan," ujar Rossi.

"Namun minggu depan kita akan temukan hal baru di Sachsenring, dan merupakan trek yang bagus tapi sangat berbeda dibanding Assen. Di sana kami juga berharap bisa tampil kompetitif," tutur Rossi. (PenulisGhulam Muhammad Nayazri)