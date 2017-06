Ini Klasemen Sementara MotoGP 2017 Setelah GP Belanda

POS KUPANG.COM, ASSEN -- Pebalap Ducati Team asal Italia, Andrea Dovizioso, finis di urutan kelima pada balapan GP Belanda di Sirkuit Assen, Minggu (25/6/2017).

Berkat tambahan 11 angka, Dovizioso kini naik memimpin klasemen sementara pebalap dengan koleksi 115 poin, melewati Maverick Vinales (Movistar Yamaha MotoGP).

Vinales tidak mendapatkan poin pada GP Belanda karena terjatuh saat balapan. Dia kini tertinggal 4 angka dari Dovizioso.

Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP) yang memenangi balapan di Sirkuit Assen mendapat tambahan 25 poin dan kini berada di urutan ketiga.

Berikut klasemen lengkap setelah seri kedelapan.

1 Andrea DOVIZIOSO Ducati ITA 115 poin

2 Maverick VIÑALES Yamaha SPA 111 (-4)

3 Valentino ROSSI Yamaha ITA 108 (-7)

4 Marc MARQUEZ Honda SPA 104 (-11)

5 Dani PEDROSA Honda SPA 87 (-28)

6 Johann ZARCO Yamaha FRA 77 (-38)

7 Danilo PETRUCCI Ducati ITA 62 (-53)

8 Jorge LORENZO Ducati SPA 60 (-55)

9 Cal CRUTCHLOW Honda GBR 58 (-57)

10 Jonas FOLGER Yamaha GER 51 (-64)

11 Jack MILLER Honda AUS 40 (-75)

12 Alvaro BAUTISTA Ducati SPA 34 (-81)

13 Scott REDDING Ducati GBR 33 (-82)

14 Loris BAZ Ducati FRA 31 (-84)

15 Andrea IANNONE Suzuki ITA 28 (-87)

16 Aleix ESPARGARO Aprilia SPA 23 (-92)

17 Tito RABAT Honda SPA 23 (-92)

18 Hector BARBERA Ducati SPA 21 (-94)

19 Karel ABRAHAM Ducati CZE 20 (-95)

20 Pol ESPARGARO KTM SPA 11 (-104)

21 Alex RINS Suzuki SPA 7 (-108)

22 Michele PIRRO Ducati ITA 7 (-108)

23 Bradley SMITH KTM GBR 6 (-109)

24 Sam LOWES Aprilia GBR 2 (-113)

25 Sylvain GUINTOLI Suzuki FRA 1 (-114)

26 Takuya TSUDA Suzuki JPN