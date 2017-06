Penampilan Juwita Bahar Kini Malah Bikin Kaget, Ibunya Nekat Lakukan Hal Ini

POS KUPANG. COM - Mengikuti jejak Annisa Bahar, Juwita Bahar kini juga terjun sebagai penyanyi dangdut.

Dikutip dari laman wikipedia, sebelum dikenal sebagai penyanyi dan aktris, nama Juwita pernah menghiasi berbagai berita infotainment pada tahun 2008.

Ketika itu, Juwi dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa ibunya, Annisa Bahar, tidak mengakuinya sebagai anak.

Saat itu Annisa memang tengah di puncak popularitas dan mengaku belum pernah menikah.

Penolakan itu begitu membekas pada diri Juwita, hingga sampai sekarang belum mau memaafkan ibunya.

Bahkan setelah Juwi koma selama 15 hari di tanggal 15 Desember 2006 akibat radang otak dan Annisa membantu biaya perawatannya, sikap Juwi tetap sama.

Meski sejak kecil telah menyanyi di berbagai kafe dan acara, karier Juwita melesat setelah dirinya mengisi acara SCTV Music Awards tahun 2008

Usai membawakan lagu "Maybe Yes Maybe No", Juwi langsung menarik perhatian beberapa 'petinggi' dunia hiburan tanah air.

Berbagai tawaran pun datang.Kini Juwita mendapat kesempatan untuk mengikuti jejak ibunya sebagai penyanyi profesional.

Hingga kini Juwita masih aktif sebagai penyanyi dangdut.