KM Sabuk Nusantara Masuk Reo, Penumpang Dirazia Aparat

Laporan Wartawan Pos Kupang, Aris Ninu

POS KUPANG.COM, RUTENG -- Kedatangan Kapal Penumpang KM Sabuk Nusantara 50 yang masuk ke Pelabuhan Kedindi, Reo, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, Kamis (22/6/2017) malam langsung dirazia aparat gabungan Polres Manggarai dan Kodim 1612 Manggarai.

Para penumpang yang datang dari Makassar tujuan mudik ke Reo wilayah lain di Floresmemanfaatkan libur lebaran diperiksa satu per satu oleh aparat gabungan Polri dan TNI di wilayah itu.

Identitas penumpang seperti KTP dan barang bawaan digeledah sebelum penumpang keluar dari area pelabuhan.

Kapolres Manggarai,AKBP Drs.Marselis Sarimin,M.Pd melalui Kapolsek Reo,AKP Agus Janggu dalam kepada Pos Kupang,Jumat (23/6/2017) pagi, menjelaskan, rasia penumpang KM Sabuk Nusantara ini dilakukan dalam rangka Operasi Ramadniya Turangga 2017

"Sebelum rasia semua personil mengikuti apel yang berlangsung di Polsek Reo Polres Manggarai.Hadir dalam apel Kabag Ops Polres Manggarai, Kompol I Putu Surawan, Kasat Pol Air Polres Manggarai, Ipda Avong Kolondam,Pjs Kasat Sabhara Polres Manggarai, Ipda Urbanus Umar, Pjs Danramil 1612-03 Reo, Serma Lasiman, Pjs KUPP Kelas III Pelabuhan Reo, Martinus Jani dan Petugas Kesehatan Pelabuhan Kedindi,Siti Nafisah,"ujar Kapolsek Agus.

Ia menjelaskan,dalam apel semua personil yang hadir antara dari Personil Satuan Sabhara Polres Manggarai,Personil Satuan Pol Air Polres Manggarai,Personil Koramil 1612-03 Reo,Personil Polsek Reo dan Personil UPP Kelas III Pelabuhan Reo.

Sementara itu, Kabag Ops Polres Manggarai, Kompol I Putu Surawan dalam arahannya,meminta semua personil menekankan cara bertindak di lapangan harus sesuai standar operasional prosedur dan meminta kepada personil dlm bertugas utamakan keselamatan diri serta gejolak nasional yang berkembang saat ini agar lebih diwaspadai tidak menutup kemungkinan terjadi di wilayah di Manggarai.

"Kita sebagai personil lakukan tugas lebih kepada penumpang yang dicurigai dan tanpa identitas.Kegiatan ini merupakan operasi kepolisian terpusat di seluruh indonesia maka sekecil apapun permasalahan terjadi dalam pelaksanaan tugas ini akan dimonitor cepat secara nasional,"ujar Surawan.

Sekitar pukul 21.30 wita bertempat di Pelabuhan Laut Kedindi, Reo, Kelurahan Wangkung, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai KM Sabuk Nusantara 50 tiba di pelabuhan.Kapal dengan rute Makassar-Reo ini mengangkut penumpang sebanyak 327 orang.

Ada pun identitas kapal sebagai berikut Name of Vessel KM. SABUK NUSANTARA 50, IMO NO :

9759355- Operator : PT. Pelni,Length Over All : 62,80 M,Registed Beadth : 12,00 M

,Registed Depth : 4,00 M

GT/NT : 1259/396,Passenger Capacity : 400 Persons,Cargo Hold Capacity : 50 Tons dan Speed : 9-10 Knot.

Dalam rasia itu sasaran kegiatan yang dilakukan oleh personil gabungan dengan melakukan pemeriksaan terhadap data identitas para penumpang dan barang atau benda bawaan yang mencurigakan.

Dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan penumpang yang tanpa melengkapi identitas yang sah berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Pada kegiatan tersebut Kabag Ops Polres Manggarai dan Kapolsek Reo juga menghimbau kepada para penumpang untuk selalu menjaga keselamatan diri dan barang-barang pada saat meninggalkan kapal.

Rasia penumpang berakhir pukul 23.00 di Pelabuhan Kedindi.*