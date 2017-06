Jokowi Apresiasi Mendag, Mentan dan Kapolri Soal Harga Sembako Stabil

POS KUPANG.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengapresiasi jajaran menterinya yang mampu menciptakan stabilitas pada harga bahan pangan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1438 H.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena kalau kita lihat, harga kebutuhan pokok menjelang Lebaran tahun ini berada dalam posisi yang sangat baik, stabil," ujar Jokowi saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (22/6/2017).

"Jadi, Menteri Pertanian (Amran Sulaiman), Pak Kapolri (Jenderal Pol Tito Karnavian) dan Menteri Perdagangan ( Enggartiasto Lukita) yang telah bekerja keras untuk stabilitas harga kebutuhan pokok," lanjut dia.

Jokowi minta stabilitas harga bahan pangan tersebut dipertahankan. Jangan hanya stabil pada bulan puasa 2017 saja, melainkan harus diciptakan sistem agar stabilitas harga pangan terus terjaga.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan mengklaim, harga barang kebutuhan pokok stabil, bahkan cenderung menurun. Situasi harga itu terpantau di sekitar sepekan sebelum Hari Raya Idul Fitri.

"Per Senin 12 Juni 2017 kemarin, harga sejumlah barang kebutuhan pokok pada umumnya stabil turun/naik antara 0-2 persen," ujar Enggartiasto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (13/6/2017).

Minyak goreng, misalnya. Dari catatan Kemendag, harga per 12 Juni, rata-rata Rp 11.469 per liter turun 0,9 persen dibandingkan per 9 Juni 2017.

Untuk daging sapi, harga per 12 Juni yakni Rp 115.734 per kilogram atau naik 0,08 persen dibandingkan per 9 Juni.

Untuk komoditas daging ayam ras, harga per 12 Juni yakni Rp 30.178 turun sebesar 1,94 persen dibandingkan per 9 Juni.

Sementara, untuk komoditas cabai merah keriting, harga per 12 Juni yakni Rp 26.108 per kilogram atau turun sebesar 2,47 persen dibandingkan harga per 9 Juni.

Demikian pula untuk komoditas bawang putih. Harga per 12 Juni mencapai Rp 48.085 per kilogram atau turun sebesar 4,32 persen dibandingkan harga per 9 Juni.

Kenaikan harga terjadi pada komoditas cabai rawit merah dan bawang merah. Harga cabai barang merah per 12 Juni naik 1,48 persen menjadi Rp 45.774 per kilogram dibandingkan per tanggal 9 Juni.

Sementara untuk komoditas bawang merah per 12 Juni naik 0,42 persen menjadi Rp 31.824 dibandingkan per tanggal 9 Juni.

Enggar mengklaim bahwa stabilnya harga sejumlah bahan kebutuhan pokok itu lantaran pihaknya terus bersinergi dengan kementerian terkait lainnya serta dibantu oleh aparat kepolisian.

"Setelah kita menciptakan harga yang stabil semua, nanti akan kami ciptakan sistem agar kestabilan ini dapat terjaga, tidak temporer. Kami akan putuskan Juli 2017 mendatang," ujar Enggartiasto. (kompas.com/Fabian Januarius Kuwado)