Belalang, Pangan dan Facebook, Inilah Catatan Kritis yang Perlu Anda Tahu

Oleh: I Wayan Mudita

Dosen Minat Perlindungan Tanaman, Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana Kupang

POS KUPANG.COM - Belalang yang saya maksudkan di sini adalah belalang kembara, tepatnya belalang kembara timur jauh (oriental migratory locust). Inilah sebenarnya nama umum lengkap belalang yang sekarang sedang merajalela di Kabupaten Sumba Timur. Nama ilmiah lengkapnya adalah Locusta migratoria manilensis.

"What's in a name? That which we call a rose by any other name would smell as sweet," tanya Juliet kepada Romeo dalam naskah drama buah karya William Shakespeare. Tetapi dalam perkara menghadapi organisme pengganggu yang harus dikendalikan, nama merupakan urusan penting.

Nama yang salah bisa berakhir dengan tindakan pengendalian yang kurang tepat sasaran. Seperti menghadapi pasukan musuh kira-kira, kita harus mengenal kekuatannya. Dan mengenal nama organisme pengganggu berkaitan dengan mengenal kekuatan organisme yang harus kita hadapi itu.

Belalang kembara yang serangannya kini sudah berstatus Kejadian Luar Biasa (KLB) itu tentu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Kekuatan itu adalah jumlahnya yang sangat banyak dan kemampuan terbangnya yang memunginkannya bergerak cepat. Belalang kembara yang belum dewasa memang belum bisa terbang, tetapi kekuatannya terletak pada gerombolannya yang sangat besar.

Begitu telah berkembang menjadi dewasa, belalang kembara yang semula bergerak hanya sebagai pasukan darat berubah menjadi pasukan udara gerak cepat, merusakkan tanaman dalam waktu singkat di mana pun ia singgah pada jalur lintasan pergerakannya. Bila daun dan bagian hijau tanaman di tempat singgahnya sudah tidak ada yang tersisa, dengan kemampuan navigasinya yang canggih, iapun kembali berpindah ke tempat baru yang tanamannya masih ada. Begitu seterusnya, seakan-akan ia mengembara dari satu tempat ke tempat lain, padahal sesungguhnya bermigrasi mencari makanan.

Lalu dari mana sebenarnya belalang kembara datang? Dan, apa yang menyebabkan jumlahnya tiba-tiba saja bisa menjadi begitu banyak? Belalang kembara sebenarnya tidak datang dari mana. Ia ada di sekitar kita. Di mana ada padang savana dengan rumput menghijau, di situlah ia berkembang. Belalang kembara adalah bagian tidak terpisahkan dari ekosistem padang rumput savana. Hanya saja ia tidak muncul setiap tahun.

Belalang kembara dewasa betina bertelur di dalam tanah yang gembur di lahan setelah dibakar atau di hamparan sedimen tepi sungai yang airnya susut pada musim kemarau. Pada tahun-tahun dengan kemarau panjang, telur-telur itu tidak menetas, melainkan terus terakumulasi semakin banyak. Begitu terjadi perubahan ke tahun basah, kelembaban tanah yang cukup untuk menumbuhkan rumput akan memicu telur-telur yang menumpuk sekian lama untuk menetas serentak.

Di satu tempat jumlahnya mungkin tidak sangat banyak. Tetapi belalang belum dewasa yang mula-mula hidup menyendiri (soliter) kemudian saling bertemu satu sama lain (transien) dan pertemuan itu mendorong mereka untuk menggerombol (gregarius) dalam jumlah yang sangat banyak.

***

"VINI, vidi, vici", tulis Julius Caesar, jenderal dan konsul Romawi dalam pesannya kepada Senat untuk menggambarkan kemenangannya atas Pharnaces II, Raja Pontus, dalam pertempuran Zela pada tahun 47 SM (Sebelum Masehi). Belalang datang, belalang merusak, panenpun terancam gagal. Dan kalau panen benar-benar gagal, ancamannya adalah kita akan kehabisan bahan pangan. Bahasa kerennya, kita menghadapi ancaman mengalami kelaparan. Padahal yang datang adalah daging.