Tamara Bleszynski Unggah Video dari Kenzou untuk Mike Lewis

POS KUPANG.COM - Meski sudah bercerai, hubungan antara Tamara Bleszynski dan Mike Lewis masih terjaga.

Keduanya bahkan kini terlihat seperti sahabat,

Perceraian juga tak membuat anak mereka kehilangan kasih sayang dan perhatian dari orangtua utuh.

Terjaganya hubungan antara Tamara dan Mike juga tercermin dari video ini.

Dalam peringatan hari ayah kemarin, Tamara dan anak keduanya, Kenzou, tak mau ketinggalan untuk membuat ucapan.

Kenzou yang notabene-nya adalah anak Tamara pun tak lupa memberikan ucapan selamat hari ayah untuk Mike.

Tak hanya itu, Kenzou juga mengungkapkan rasa sayangnya kepada Mike.

Tamara pun mengunggah video tersebut dalam akun Instagram @tamarableszynskiofficial seperti yang telah dihimpun TribunStyle.com.

Tampak anak bungsunya ini memberikan ucapan selamat hari ayah untuk Mike Lewis.

"Happy Father's Day @mike_lewis and to All the fathers out there #fathersday #daddysday."