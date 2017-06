Pembalap F Tumi Raih Best Time Drag Open Championship 2017

Laporan Wartawan Pos Kupang.Com, Ferry Ndoen

POS KUPANG.COM, KUPANG - Pembalap F Tumi dari Avrika 168 Hotel Pulo Alor tampil sebagai pebalap tercepat pada Lomba Prograazwar Mizzle Hidra Drag Open Championship 2017 yang digelar di lintasan Jalan El Tari, Kota Kupang, tanggal 17-18 Juni 2017.

F Tumi menyabet best time pada enam kelas dari 25 kelas yang dilombakan pada seri kali ini.

Sejumlah kelas yang diraih F Tumi dengan catatan waktu tercepat, yakni juara I kelas sport standart 2T khusus King dan Spes 145cc, juara l kelas sport tune up 2T rangka standar 155cc, juara I kelas campuran tune up 4T 200cc, juara I kelas sport tune up 2T kelas 140cc, juara I kelas bergengsi FFA 300cc, serta juara I kelas sport tune up 2T 155cc.

Tinggo dari event organizer diwawancarai usai penyerahan hadiah kepada para pemenang kemarin sore, menegaskan Lomba Prograazwar Mizzle Hidra Drag Open Championship 2017 diikuti 260 starter yang tampil pada 25 kelas yang dilombakan dari sejumlah spesifikasi yakni mulai dari kelas standar, tune up hingga kelas FFA.

"Even drag bike yang digelar kali ini menggunakan sistem seri sehingga belum ada yang tampil sebagai juara umum. Namun yang dihitung dalam setiap seri adalah poin dari starter untuk waktu terbaik. Nanti standing point akan dikeluarkan pada seri akhir. Dan untuk lomba pada seri kali ini diambil juara per kelas. Starter terbaik adalah pebalap yang berhasil meraih best time atas nama F Tumi dari Avrika Moto Sport 168 Hotel Pulo Alor," jelas Tinggo. (fen)