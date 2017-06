Manjakan Tamu Belanja di Kampoeng Tenun Alor, BRI Bantu Fasilitas Ini untuk Ny. Esther Henuk

- Laporan Wartawan Pos Kupang, Benny Dasman

POS KUPANG.COM, KUPANG-Kehadiran Kepala Kantor BRI Cabang Kupang, Kusdinar Wiraputra, dalam kunjungan Kepala Divisi Sistem Resi Gudang (SRG) Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo), Hafizah Ishak, dan Kepala Kantor Wilayah 7 Jamkrindo Denpasar, Alexandry, ke Kampoeng Tenun Alor di Jalan Cak Doko No. 24, Kelurahan Oebobo, Kota Kupang, Rabu (14/6/2017), membawa berkat bagi Ny. Esther Abolla Henuk.

Tatkala bersama petinggi Jamkrindo menyambangi galeri pemajangan aneka produk dan busana tenun ikat NTT, Kusdinar Wiraputra melihat tak ada mesin EDC (Electronic Data Capture) di ruangan itu untuk memudahkan transaksi jual beli.

"Betul pak, itu salah satu kendala kami di sini. Banyak tamu yang mau membeli tenun ikat, namun tidak membawa uang tunai. Tidak mungkin mereka ke bank lagi," ujar Ny. Esther, pengelola Kampoeng Tenun Alor.

Merespons keluhan Ny. Esther, Kepala Kantor BRI Cabang Kupang, Kusdinar Wiraputra siap membantu sebuah mesin EDC untuk Kampoeng Tenun Alor. Apalagi Bank BRI punya program menarik untuk para nasabah mereka yang bekerja sebagai pedagang.

Di Jakarta, misalnya, melalui Program 'Dagang Untung', para pedagang yang membuka rekening di BRI diberikan mesin EDC.

Dengan memiliki mesin EDC, para pedagang atau pelaku UMKM dapat melayani para pelanggannya yang ingin melakukan pembayaran menggunakan kartu debit. Hal ini sejalan dengan mulai beralihnya kebiasaan masyarakat dalam melakukan pembayaran dari semula dengan tunai menjadi non tunai.

Program ini sebagai salah satu bentuk dukungan BRI mendorong budaya untuk cash less society, cukup pakai gesek. Dengan program ini, BRI meningkatkan budaya cash less payment (pembayaran non tunai). *