Ini Salah Satu Cara Polda NTT Membantu Masyarakat Berpendapatan Rendah

Laporan Wartawan Pos_Kupang, Hermina Pello

POS KUPANG.COM, KUPANG - Polda NTT menggelar pasar murah di lapangan Polda NTT pada Senin (19 /6/2017). Usai apel gelar pasukan operasi Ramadniya Turangga 2017, Kapolda NTT, Irjen Pol Drs Agung Sabar Santoso SH MH meninjau pasar murah.

Di dalam pasar murah ini ada warga yang mendapat kupon sehingga membeli paket yang dijual.

Beberapa warga dari Kelurahan Oetete saat ditemui di pasar murah mengatakan berterima kasih kepada Polda NTT yang telah menggelar kegiatan pasar murah.

"Ini sangat membantu kami karena harganya murah," ujar beberapa warga Oetete yang sementara antri.

Dalam pasar murah ini juga dijual beras premium dengan harga Rp 9000 per kg, gula pasir Rp 12.000 per kg, minyak goreng Rp 14.000 per liter dan bawang putih Rp 30 ribu per kg.

Selain itu beberapa distributor sembako juga ikut berpartisipasi dengan menjual dengan harga distributor, juga pengrajin yang menjual hasil kerajinan.

Pasar murah ini mendapat antusias dari warga Kota Kupang. Mereka rela antri dan kena panas matahari untuk mendapatkan barang dengan harga murah.

Kapolda NTT, Irjen Pol Drs Agung Sabar Santoso SH MH dalam penjelasan mengatakan satu paket sembako dijual dengan harga Rp 50 ribu.

"Diharapkan kegiatan ini bisa membantu masyarakat yang tidak mampu saat kenaikan harga pagan. Kita juga punya tim satgas pangan, yang terdiri dari Bank Indonesia, pemda, bulog. Sampai saat ini belum ada indikasi adanya penimbunan sembako oleh pihak tertentu. Kalau ada pasti tim akan tahu," katanya. (*)