Cantik dan Seksi, Cosplayer Wonder Woman Ini Malah Bikin Syok Fans Pria

POS KUPANG.COM -- Kehadiran film superhero wanita, Wonder Woman, membangkitkan euforia bagi setiap wanita di seluruh penjuru dunia.

Salah satunya di Asia Tenggara, mereka berlomba-lomba mengekspresikan kegemarannya terhadap sosok besutan DC Comic itu dengan beragam cara.

Mulai dari mengoleksi figur aksinya, hingga berdandan alias cosplay lengkap dengan kostum ala Wonder Woman.

Di dunia maya, beredar foto sosok cosplayer berparas cantik dan berambut panjang mengenakan kostum ala putri Amazon tersebut.

Cosplayer Wonder Woman (Fotayen)

Tubuh seksi dan putih berpadu dengan kostum seksi yang dikenakan pemeran Wonder Woman, Gal Gadot, bikin sosok cosplayer itu kian digemari kaum Adam.

Mereka melontarkan pujiannya melalui kolom komentar akun jejaring sosial Facebook, Towiz Malaysia, yang mengunggah foto cosplayer tersebut.

Bahkan, akun Towiz Malaysia menyebut sosok cantik tersebut merupakan salah satu cosplayer Wonder Woman terbaik.

"One of the best Princess D out there ;)," tulis akun Towiz Malaysia.

Namun, ketika mengetahui siapa sosok di balik cosplayer tersebut, para pria pun langsung lemas, kaget bahkan tidak percaya.

Ya, siapa nyana, cosplayer bertubuh sempurna tersebut adalah ladyboy alias pria asal Thailand, bernama Pichyada Chatkamjaroen.

Netizen Indonesia pun ikut ternganga oleh fakta di balik sosok cantik tersebut.

"Cantik banget. Sayang cowok," kicau pengguna akun jejaring sosial Twitter @rasjawa.

"@ordinarybilly @Turadess @rasjawa @mamaciaa Ladyboy Thailand tu kok bisa alus gitu figurenya ya, ga ada keliatan tulang atau otot lakinya sama sekali," kicau @FebryMeuthia.

"@rasjawa Cewek kalah cantik," cuit @dedim822tasikm1. Simak video di atas.(Tribunnews/Candra Okta Della)