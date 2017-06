Penampilan Syahrini, Menurut Netizen, Terlihat Beda, Bener Enggak? Lihat Foto Ini

POS KUPANG. COM - Syahrini selalu terlihat cantik dan memesona dengan riasannya yang cetar membahana.

Tentu saja, pasalnya muka cantik penyanyi 34 tahun itu hampir selalu ditangani oleh make up artist profesional.

Sehingga dapat membuat penampilan penyanyi yang kerap menyebut dirinya sebagai Princes itu beda.

Seperti tiga foto yang diunggah Syahrini di akun Instagramnya 17/6/2017 ini.

Syahrini (instagram.com/princessyahrini)

Syahrini tampak tirus dan runcing pada beberapa bagian.

Banyak netizen yang berkomentar kalau hidung Syahrini tampak lebih mancung.

Syahrini (instagram.com/princessyahrini)

"Can't Wait To See You My SweetHeart ! #PrincesSyahrini

#ILoveYouAllah

#MuslimGirl

#FastingMonth2017"

@ranezunee "Teteh idungnya kok beda ya"

@uyowaluzo "Hidungnya tambah mancung aja teteh"

@ninukfeb "Idungnya imut"

Hal itu besar kemungkinan karena kekuatan makeup.

Hasil riasan dari tangan dingin Juanda Hasid Sorumba.

"Di Photoin Olehnya...Di MakeUpin Juga Olehnya...Manjaaaaa Incesss Pun Cintaaa @bennusorumba 'Cucok Lu Meoonngg'," begitu pamer Syahrini pada caption.

Bandingkan dengan foto ini.

(TribunStyle.com)