Tiga Artis Mama Muda Pose Bersama Balitanya, Bikin Gemas!

POS KUPANG.COM - Sejumlah artis sudah menjadi mama muda.

Meski begitu, ternyata tak mengurangi kreasi mereka.

Jika biasanya foto di masa muda bersama teman.

Kini, momen bersama teman juga bisa diabadikan melalui foto bersama.

Malahan, makin terasa asyik dengan hadirnya sang buah hati.

Seperti yang dilakukan oleh sejumlah artis ini.

Ketiganya Yasmine Wildblood, Alice Norin, dan Mikaila Patritz.

Tampak Alice Norin berfoto dengan putrinya.

Alice Yasmine Wildblood, Alice Norin, dan Mikaila Patritz. (instagram.com/alicenorin)

Foto ini diunggah Alice Norin di akun Instagram miliknya @alicenorin pada 11 Juni 2017.

Ia memberi keterangan seperti ini.

Our precious little angels.

To cherish and to love





No one else will ever know the strength of my love for you.

After all, you're the only one who knows what my heart sounds like from the inside

Sejumlah netizen pun ikut mengomentari kegiatan mereka.

"Ibu ibu muda....kreatif banged," komentar akun @rosaafrishah.

"dedek yg kiri ndut amat perutnya, gemeeeessshhh," tulis akun @dnhsdnt.

Berikut foto-foto mereka.

Alice Norin dan putrinya (instagram.com/mozawahyu)

M Yasmine Wildblood dan anaknya (instagram.com/mozawahyu)

Mikaila Patritz dan anaknya. (instagram.com/mozawahyu)

(TribunStyle.com/Suut Amdani)