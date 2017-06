Bapak Doyan Togel, Anak Tidak Bisa Makan, Akhirnya Mengadu ke Bupati, Tulisannya Bikin Hati Tersayat

POS-KUPANG.COM, PURBALINGGA--Peredaran judi angka atau toto gelap (togel) di Kabupaten Purbalingga sudah begitu sangat meresahkan.

Merebaknya togel di wilayah itu membuat sebagian keluarga, termasuk anak-anak menjerit karena di antara anggota keluarga mereka terlibat judi togel.

Sendi-sendi ekonomi keluarga lumpuh karena sebagian kekayaan terkuras untuk membeli nomor togel.

Seorang santri taman pendidikan Alquran di Purbalingga meluapkan kegundahannya karena orangtuanya menjadi pelanggan setia togel.

Ia menulis surat yang ditujukan kepada Bupati Purbalingga.

Surat itu ditulis saat acara Gema Ramadan ke 17 Tahun 1438 H di Pendapa Dipakusuma Purbalingga, Minggu (11/6/2017).

Curahan hati bocah belia yang ditulis tangan pada secarik kertas itu membuat hati pembaca tersayat.

Ia menulis dengan bahasa lugas dan lugu karena prihatin terhadap kondisi ayahnya.

Saya tidak ingin orang tua saya membeli no TOGEL, karena no TOGEL haram. Saya ingin no Togel harap cepat diberantas/dihapus.

Kenapa saya memberi informasi seperti ini?