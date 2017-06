Anak Panti Senang Bisa Buka Bersama Hotel On the Rock Kupang

General Manager On the Rock, Faisal Nafai, beserta manajemen hotel membagikan santunan, Kamis (15/6/2017).

Laporan Wartawan Pos Kupang, Yeni Rachmawati

POS-KUPANG.COM, KUPANG -- Sekitar 60 anak Panti Asuhan Aisyiah Kupang buka puasa bersama di Hotel On the Rock. Kehadiran mereka atas undangan pihak hotel ini menjadi suatu kehormatan.

Ketua Majelis Kesejahteraan Sosial, yang membawahi Panti Asuhan, Aisyah, ketika ditemui Pos Kupang, usai Buka Puasa Bersama, di hotel tersebut, Kamis (15/6/2017), mengatakan, kehadiran anak-anak panti bukan baru pertama kalinya. Tahun lalu Hotel On the Rock juga berbagi bersama Panti Asuhab Aisyiah.

"Ini suatu kehormatan bagi kami. Karena bisa merasakan indahnya berbagai dari pihak hotel. Setiap momen hari besae keagamaan pasti hotel On the Rock juga berpartisipasi, " tuturnya.

Sebelum acara buka bersama, acara diawali dengan pembacaan saritilawah, kultum oleh Imam Masjid Nurul Hidayah Kelapa Lima yang menyampaikan pentingnya ilmu dalam menjalankan kehidupan, buka bersama, sholat berjamaah dan pembagian santunan.

General Manager On the Rock, Faisal Nafai, mengatakan kegiatan ini merupakan agenda rutin dari hotel On the Rock. Setiap tahun hotel selalu mengadakan buka bersama dengan Panti Asuhan Aisyiah. Rencananya bila nanti ada kelebihan akan mengundnag panti asuhan lainnya.

"Kita selalu mensyukuri atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT," tutupnya. (*)