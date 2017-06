Duta Besar RI Asal Kabupaten Malaka, Cornelis Foun Teiseran, Berpulang

POS KUPANG. COM - Cornelis Foun Teiseran, mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Negara Republik Kuba merangkap Persemakmuran Bahamas dan Republik Jamaika berkedudukan di Havana, dikabarkan berpulang.

Hal ini diketahui dari status Facebook Ansel Deri, Rabu (14/6/2017) pagi. Deri adalah warga NTT yang berdomisili di Jakarta.

"Selamat jalan, Bapa Teiseran Foun Cornelis! Tuhan lebih mengasihimu," demikian status Facebook Ansel Deri.

"Selamat jalan, katuas Teiseran. Damailah bersama Para Kudus di Surga."

Namun, Ansel tidak mencantumkan tempat dan tanggal meninggalnya diplomat ini.

Kalau Ansel memposting status ini segera setelah beliau meninggal, maka diperkirakan almarhum meninggal Rabu (14/6/2017) dinihari.

Ketika membuka facebook Teiseran Cornelis, terlihat sejumlah sahabat menyampaikan turut berduka cita.

‎Jose Y Mayelin Lopez‎: REST IN PEACE, BAPAK Teiseran Cornelis. We will always remember you. GOD BLESS YOU!!!!!!

‎Karen Calviño Ruiz‎: Rest in peace and god bless hil always



‎Idha Adrian‎: Selamat jalan om Foun. Kami semua syg Om, Tapi Tuhan lebih sayng Om. Damai disurga bersama para kudus di surga. AMIEN.

‎Sanga Panggabean‎: Selamat jalan bapak Dubes Teiseran Cornelis. Tuhan Maha Penyayang memberi kekuatan dan ketabahan pada keluarga yang ditinggalkan.