Australia Barat - Selain Sydney dan Melbourne, Perth Juga Layak Jadi Destinasi Liburan

POS KUPANG. COM - Kota-kota besar di Australia selama beberapa tahun belakangan menjadi destinasi wisata pilihan bagi turis Indonesia.

Seperti Sydney dan Melbourne yang kerap dikenal sebagai tempat liburan favorit turis Indonesia saat berkunjung ke Australia.

Namun, ada pilihan lain yaitu Perth di Australia Barat.

Ada keunggulan mengapa Perth bisa menjadi pilihan destinasi wisata bagi turis Indonesia dibanding Sydney dan Melbourne.

"Kota ini terdekat dari Indonesia, jika dibanding dengan Sydney dan Melbourne yang sudah lebih dikenal orang Indonesia. Ke Perth hanya empat jam dari Jakarta. Kalau Melbourne dan Sydney lamanya delapan jam," kata Marketing Manager Tourism Western Australia untuk Indonesia, Farida Ibrahim, saat acara Just Another Day in Western Australia di Kemang, Jakarta, beberapa waktu yang lalu.

Maskapai penerbangan yang melayani rute ke Perth dari Indonesia antara lain Garuda Indonesia, Jetstar, Qantas, dan lainnya.

"Tiketnya sekitar enam juta (Rupiah) ya. Kalau yang seperti Jetstar mungkin bisa lebih murah, karena dari Bali dan frekuensi terbangnya lebih banyak," tutur Farida.

Menurut Farida, Perth bisa jadi pilihan turis Indonesia yang mencari suasana kota dengan budaya Barat dan memiliki empat musim.

Dari berbagai daerah di Australia Barat, Perth menjadi kota favorit kunjungan turis Indonesia.

"Orang-orang senang kembali lagi ke Perth, karena cuacanya dan juga banyak orang Indonesia ke Perth untuk mengunjungi keluarga dan teman yang tinggal di kota itu," katanya.