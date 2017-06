Pertama Kali Makan Indomie, Ekspresi Bule Ini Siap Bikin Gagal Paham, Gitu Banget Ya?

POS KUPANG.COM - Guys, mi instan merk Indomie tentu sudah sangat akrab di lidah kita, terutama bagi anak kos.

Saat kocek susah untuk dirogoh, maka Indomie selalu siap hadir menghibur hati.

Indomie mulai mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia di tahun 1969.

Indomie sendiri telah memiliki 9 farian dengan berbagai rasa tersendiri.

Tak hanya di Indonesia, perusahaan Indomie telah melebarkan sayap hingga berbagai negara.

Bahkan kelezatan Indomie membuat situs lelucon 9gag mengunggah kelezatannya.

9gag memposting video dua orang bule yang sedang asik mengkonsumsi Indomie, Sabtu (12/6/2017).

"When you try indomie for the first time" caption dalam foto tersebut.

Terlihat seorang pria bule berjaket hitam dan bertopi merah mencicipi Indomie Jumbo rasa bawang untuk pertama kali.

Dengan sumpit pria tersebut memasukkan mie ke dalam mulutnya secara perlahan.