Bukti Rayuan Maut Irfan Bachdim yang Pastinya Membuat Luluh Banyak Wanita

POS KUPANG.COM, KUTA -- Pesepak bola Bali United, Irfan Bachdim, belum lama mengunggah kata-kata rayuan melalui akun Instagram miliknya, Minggu (11/9/2017).

Jangan salah ya, rangkaian kata-kata ini ditujukan untuk istrinya, Jennifer Bachdim.

“The strongest and most beautiful woman on this planet! My Love @jenniferbachdim”.

“The one who is always there for our kids and me! The one who supports me like no one else does”.

“Thanks to this Wonder Woman I can try to be successful!”.

“Baby I love you with all my heart”.

Unggahan kalimat romantis ini mendapat komentar sekitar 25.000 yang rata-rata perempuan.

Bahkan ada pemilik akun yang memohon seperti ini, “Mau dikirim suami kaya gini di masa depan boleh gaksiii?”.

Entah dalam momen apa Irfan mengunggah kalimat seperti ini.

Mungkin saja ini “pemanasan” menuju ulang tahun pernikahan mereka di tanggal 11 Juli 2011. (ndaruguntur/SuperBall.id)