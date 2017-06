VIDEO: Mulanya Cuma Lawan Main, 10 Seleb Korea Ini Akhirnya Berlanjut Pacaran Serius

POS KUPANG. COM - Gara-gara main bareng sebagai pasangan di serial drama, 10 pasangan seleb Korea ini jadi cinlok alias cinta lokasi dan akhirnya jadi pasangan asli setelah drama itu selesai.

Ini dia 10 apsangan di serial drama Korea yang jadi pasangan asli di dunia nyata.

1. Goo Hye Sun & Ahn Jae Hyun

Pertengahan Maret lalu, Ahn Hae Hyun dan Goo Hye Sun mengonfirmasi kalau mereka berdua berpacaran. Keduanya menjadi pasangan setelah berperan sebagai pasangan di serial drama Blood tahun 2015 lalu. Semenjak itu keduanya jadi dekat dan memutuskan untuk berpacaran. Serunya, hari ini, Jumat (8/4) keduanya mengumumkan kalau mereka akan segera menikah pada 21 Mei nanti.

2. Lee Min Ho & Park Min Young

Saat ini Lee Min Ho memang sedang berpacaran dengan Suzy ‘Miss A’ tapi sebelumnya Lee Min Ho pernah berpacaran dengan Park Min Young, lawan mainnya di drama City Hunter. Mereka sempat resmi berpacaran setelah drama tersebut selesai, tepatnya sejak Juli 2011. Sayangnya hubungan mereka enggak bertahan lama, karena pada 25 Januari 2012 keduanya dikabarkan putus setelah 6 bulan berpacaran. Mereka bilang kedunya terlalu sibuk dengan pekerjaan masing-masing sehingga enggak punya waktu untuk saling bertemu.

3. Kim Bum & Moon Geun Young

Pasangan ini mengejutkan fans dengan mengumumkan kalau mereka pacaran setelah sesesai berperan di serial drama Goddess of Fire ada Oktober 2013. Meski pun di drama tersebu Kim Bum enggak berhasil mendapatkan Moon Geun Young, dia malah berhasil mendapatkanya di dunia nyata. He-he-he…. Mereka pun sempat berlibur bareng ke Eropa setelah drama itu selesai. Namun, hubungan keduanya engagk bertahan lama karena keduanya putus setelah tujuh bulan pacara, tepatnya pada Mei 2014.

4. Hyun Bin & Song Hye Kyo

Sekarang ini mungkin kita lagi senang nge-shipping (menjodohkan) Song Hye Kyo dengan Song Joong Ki karena peran mereka di drama Descendants of The Sun. Enggak apa-apa, lho, soalnya sebelumnya Song Hye Kyo juga sempat pernah jadi pacaran beneran dengan Hyun Bin yang jadi pasangannya di drama The World That They Live In pada tahun 2008 dan mulai berpacaran pada Juni 2009. Mereka putus Januari 2011 dan setelah itu Hyun Bin masuk wajib militer pada bulan Maret.

5. Ji Sung & Lee Bo Young

Pasangan ini bertemu saat kedunya main di serial drama Save the Last Dance for Me pada tahun 2004 dan mulai pacaran tahun 2007. Mereka pacaran selama tujuh tahun sebelum akhirnya memutuskan buat menikah pada September 2014 lalu. Keduanya disebut sebagai pasangan yang paling mesra dan serasi di Korea.

6. Ohn Joo Wan & Jo Bo Ah

Siapa yang nonton serial drama Surplus Princess? Yap, kedua pemeran utamanya, Ohn Joo Wan dan Jo Bo Ah memutuskan untuk pacaran setelah main bareng di drama tersebut. Bo Ah dikabarkan jatuh cinta pada Joo Wan karena sikapnya yang bergitu perhatian dan selalu berusaha untuk bikin dia nyaman selam mereka syuting bareng.

7. Yoo In Na & Ji Hyun Woo

Pasangan ini sempat bikin berita di mana-mana dan bikin fans iri. Hal ini dikarenakan Ji Hyun Woo mengungkapkan perasaannya pada Yoo In Na secara tiba-tiba di depan publik pada pada Juni 2012 . Saat itu keduanya lagi mengadakan fanmeeting untuk kesuksesan drama Queen In Hyun’s Man yang membuat mereka cinlok. Setelah itu kedunya mulai berpacaran dan satu bulan kemudian Hyun Woo masuk wajin militer. Meski begitu mereka enggak putus, dan Yoo In Na sempat terlihat beberapa kali mengunjungi Hyun Woo . Sayangnya enggak lama setelah Hyun Woo menyelesaikan wajib militernya pada Mei 2014, keduanya justru mengumumkan kalau mereka sudah putus.

8. Park Han Byul & Jung Eun Woo

Keduanya mulai berpacaran pada Desember 2014 setelah Park Han Byul putus dari penyanyi Se7en yang telah dipacarinya selama 12 tahun. Keduanya bertemu saat main bareng di serial drama One Well Raised Daughter. Sayang kedunya dikabarkan sudah putus pada Juli 2015 lalu.

9. Lee Chun Hee & Jun Hae Jin

Chun Hee dan Hye Jin bertemu tahun 2009 saat keduanya berperan dalam drama Smile. Mereka pun berpacaran selama dua tahun hingga akhirnya menikah pada tahun 2011. Meski terdapat perbedaan umur sembilan tahun, keduanya terlihat begitu kompak dan serasi. Mereka pun memiliki seorang anak perempuan yang lahir pada Juli 2011.

10. Han Ga In & Yun Jung Hoon

Drama Yellow Handkerchief membuat Han Gain dan Yun Jung Hoon saling jatuh cinta. Setelah berpacaran selama beberapa lama, kedunya langsung menikah pada tahun 2005. Hingga sekarang kedunya dianggap sebagai pasangan paling serasi dan berpengaruh di Korea. Lucunya lagi, meski punya perbedaan umur yang cukup jauh, kedunya sama-sama nge-fans dengan BIGBANG dan suka nonton konser mereka bareng, lho. He-he-he…..

Simak videonya di Atas. (Kawankumagz.com)