Jupe Meninggal Dunia, AS Roma dan Radja Nainggolan Nyatakan Turut Berduka Cita

POS KUPANG. COM, ROMA - Kesedihan atas meninggalnya Julia Perez tidak hanya dirasakan oleh para penggemar dan rekan Julia Perez di Indonesia.

Kehilangan sosok Julia Perez juga dirasakan gelandang andalan AS Roma, Radja Nainggolan.

Radja Nainggolan (onechelsea.net)

Gelandang yang memilih membela Timnas Belgia itu juga ikut kehilangan sosok yang akrab disapa Jupe itu.

Pemain berdarah Batak itu menyampaikan rasa kehilangannya atas sosok Jupe dalam akun Instagram-nya.

Sosok yang menjadi incaran Manchester United itu mengaku beruntung bisa mengenal sosok Julia Perez.

"Sebuah kehormatan bisa mengenal sosok seperti Anda, RIP, semua pemikiran saya tercurah untuk keluarga Anda," tulis Nainggolan.

Nainggolan pun mengunggah foto saat dirinya sedang berselfie dengan Julia Perez.

Klub Nainggolan, AS Roma juga memberikan ucapan dukanya untuk Julia Perez.

Hal itu disampaikan dalam akin Twitter resmi AS Roma dalam bahasa Indonesia.

"#ASRoma turut berbelasungkawa atas kepergian Julia Perrez hari ini. Semoga penghiburan menyertai segenap yang kehilangan," tulis AS Roma

Radja Nainggolan memang memiliki kenangan bersama sosok Julia Perez saat AS Roma berkunjung ke Indonesia.

Saat itu AS Roma dipecah menjadi dua tim yakni AS Roma Merah dan AS Roma Putih.

AS Roma Merah dimanajeri oleh Julie Estele dan AS Roma Putih dimanajeri oleh Julia Perez.

Sebagaimana diketahui, Jupe baru saja menghembuskan napas terakhirnya di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta Pusat pada Sabtu (10/6/2017) setelah berkutat dengan penyakit kanker serviks. (Gangga Basudewa/SuperBall.id)