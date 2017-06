Luna Maya antar Julia Perez ke Peristirahatan Terakhir

POS KUPANG.COM - - Aktris Luna Maya turut mengantar sahabatnya Julia Perez ke tempat peristirahatan terakhir.

Dia mengunggah video Instagram Storiesyang memperlihatkan pemandangan jalan raya dari dalam mobil jenazah dengan keranda berselubung kain hijau di dalamnya.

"Selamat jalan Perempuan Hebat", begitu tulisan yang tertera di video Instagram Stories unggahan Luna Maya.

Tangan Luna Maya yang berhias cat kuku merah terlihat mengelus kain selubung keranda.

Luna menyebut sahabatnya Julia Perez sebagai perempuan kuat nan hebat.

Di akun Instagram @lunamaya, ia menulis: "My Dear @juliaperrezz hari ini aku nganter km ke rumah peristirahatan terakhir km, di mobil jenazah aku mikir, mikir betapa kuat nya km, kamu hebat pe!"

Luna yang menyatakan ikhlas melepas kepergian Jupe dan bersyukur derita Jupe akibat kanker serviks akhirnya berakhir.

Luna juga menulis bahwa dia akan merindukan tawa, canda dan curahan hati dari sahabatnya. "You Will be missed jupe," tulis dia. *)