Babak Perempatfinal Region Flores Timur-Lembata Bakal Berlangsung Ketat

POS-KUPANG.COM, KUPANG – Sebanyak delapan tim memastikan tiket ke babak perempatfinal Liga Pelajar U16 Piala Menpora 2017. Ketatnya persaingan bakal tersaji di babak perempatfinal yang akan digelar petang ini, Sabtu (10/6/2017).

Korda Flotim Lembata, Geril Hayon dari Larantuka seusai pertandingan, Jumat (9/6/2017), mengatakan, tim terakhir yang lolos ke babak perempatfinal adalah Pante Uste. Pante Uste lolos setelah menang 2-1 atas tim kuat, Banjir 79.

Pante Uste lolos sebagai juara Grup D sedangkan Pesawat FC sebagai runner-up Grup. Banjir 79 dan Sora Lamawalang tersingkir. Sora tersingkir setelah di pertandingan terakhirnya hanya bermain imbang 2-2 melawan Pesawat.

Partai di babak perempatfinal akan saling berhadapan, Ikutubo Lewolere Vs Bunga Api Kelubagolit Adonara, Majula Lokea Vs Pesawat Watowiti, SSB Putera Mandiri Larantuka Vs Gawerato Wailolong dan Pante Uste Vs Duta Titehena.

Pada pertandingan Sabtu, Ikutubo akan melawan Bunga Api dan Majula Vs Pesawat . Pertandingan dimulai pukul 14.30 Wita.**