Presiden Jokowi Tamu Perdana Special Interview With Claudius Boekan

POS KUPANG.COM - "Special Interview with Claudius Boekan." Ya memang begitu nama program baru BeritaSatu News Channel ini.



Program ini adalah talkshow (bincang-bincang) yang dipandu Pemimpin Redaksi, Claudius Boekan. Program baru ini berdurasi 60 menit (1 jam). Ditayangkan di jam utama (primetime), pukul 20.05 WIB. "Special Interview with Claudius Boekan" akan mengunjungi penonton BeritaSatu News Channel sebulan sekali.

Tamu untuk edisi perdana program ini adalah Presiden Joko Widodo yang akan berbicara tentang berbagai hal, dirangkum dalam judul, "Teror, Petral, Payung Cinta". Edisi perdana akan tayang Kamis, 8 Juni 2017, pukul 20.05.



Mereka yang menjadi tamu program ini adalah newsmaker, tokoh-tokoh berpengaruh, hingga tokoh panutan masyarakat Indonesia. "Kami menyebut narasumber program ini adalah tokoh yang spesial di bidangnya, dan mempengaruhi perjalanan negara dan bangsa majemuk bernama Indonesia ini," ujar Wakil Pemimpin Redaksi BeritaSatu News Channel, Muzakkir Husain.



"Jadi kami menamai program ini `Special Interview with Claudius Boekan' dengan pengertian program interview (wawancara) spesial yang dipandu oleh Claudius Boekan. Kata "with" di sini menerangkan host atau pemandu acaranya, dan bukan dengan siapa pemandu berbicara. Dibaca dalam satu tarikan nafas: Special Interview with Claudius Boekan."



Claudius Boekan adalah jurnalis televisi yang malang-melintang di dunia broadcasting Indonesia. Bang Clau, begitu panggilan karibnya, mengawali karier jurnalistik dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dia memulainya dari ibu kandung jurnalisme, media cetak. Pada 1993, Claudius Boekan bergabung dengan media lokal, "Pos Kupang". Kupang merupakan kampung Claudius, karena dia lahir di kota ini, 9 Januari 1967.



Dua tahun berselang, Claudius lalu hijrah ke Jakarta. Di ibu kota, Claudius menjadi wartawan "Berita Yudha" antara 1995-1997.



Empat tahun bergelut di dunia cetak, dia lalu loncat ke dunia broadcasting. Yang dituju adalah Liputan 6 SCTV, sebuah newsroom yang di masa itu sedang mekar-mekarnya, dan menjadi kawah candradimuka jurnalis televisi (broadcast journalist) di negeri kita. Dalam tujuh tahun di Liputan 6 SCTV, Claudius meniti karier dari bawah: sejak reporter, produser, hingga manajer peliputan.



Pada 2004, yang disebut alaf baru politik Indonesia, Claudius pindah ke MetroTV. Ini stasiun televisi berita pertama di tanah air. Di Kedoya, Jakarta Barat, dia memegang sejumlah posisi: Dari Manajer Senior Peliputan, Kepala Media News Network yang mengintegrasikan MetroTV dan Media Indonesia, hingga Kepala Litbang.

Pada 2011, Claudius Boekan bersama Don Bosco Selamun dan Nunung Setiyani mendirikan BeritaSatu News Channel. Di channel berita milik LIPPO Grup ini, Claudius didapuk menjadi Wakil Pemimpin Redaksi (bidang news). Sejak November 2016, Claudius dipercaya menjadi Pemimpin Redaksi BeritaSatu News Channel.



Dalam mengemudikan Beritasatu, Bang Clau menerapkan pandangan ini: "Jurnalisme tidak sekadar Beruf, panggilan. Jurnalisme adalah panggilan untuk memuliakan kebenaran serta memajukan peradaban". *)