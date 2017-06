Ada Apa Ini? Sembilan Bendera Negara ASEAN Berkibar di Maumere

Laporan Wartawan Pos Kupang, Eginius Mo’a

POSKUPANG.COM, MAUMERE - Perayaan pesta emas (HUT ke-50) negara-negara ASEAN 8 Agustus 2017 dimulai dengan pengibaran bendera nasional sembilan negera ASEAN di Lapangan Kota Baru, Maumere, Pulau Flores, Kamis (8/6/2017).

Perayaan sederhana dipimpin Bupati Sikka, Drs. Yosef Ansar Rera, dihadiri Wakil Bupati Sikka, Drs. Paolus Nong Susar, Fungsional Diplomatik, Adhy Buwono Putro, Forkopimda Sikka, pimpinan organisasi perangkat daerah, para perwira TNI, Polri dan pelajar.

Sambutan tertulis Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN,Jose Antonio Morato Tavares, dibacakan Bupati Sikka, mengatakan salah satu tantangan besar mewujudkan Masyarakat Sosial Budaya ASEAN adalah meningkatkan awareness atau kesadaran masyarakat mengenai Masyarakat ASEAN dan Visi 2025.

Untuk itu, Direktorat Jenderal Kerja Sama Kementerian Luar Negeri berupaya melaksanakan berbagai kegiatan memberikan infomrasi dan meningkatkan pemahaman tentang perkembangan kerjasama ASEAN kepada masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Kegiatan sosialisasi dilakukan melalui acara seminar, ceramah, saresehan, kuliah umum, penerbitan buku/buletin, ASEAN goes to school. ASEAN corner, penyelenggaraan festival, media gathering, ASEAN goes on air dan juga pembentukan Pusat Studi ASEAN (PSA) di sejumlah universitas. Upaya ini mengimplementasikan amanat Cetak Biru ASEAN juga sebagai implementasi Ditjen ASEAN sebagai Sekretariat Nasional ASEAN.

“Semoga kehadiran kami di Kota Maumere dapat memberikan informasi yang cukup mengenai perkembangan kerja sama di ASEAN dan meningkatkan kepedulian masyarakat pada ASEAN, sehingga dapat mendukung upaya pemerinta dalam diplomasi Indonesia di ASEAN,” ujar Tavares.

Ia berharap peringatan HUT ASEAN kee-50 yang dilaksanakan oleh Ditjen Kerja Sama ASEAN, KernIu di berbagai wilayah di Indonesha dapat menjadi sumbangsih bagi peningkatan people-to-people contact yang menuju penguatan peranan global Masyarakat ASEAN Visi 2025 Kepedulian dan keterlibatan masyarakat secara optimal dalam ASEAN merupakan kunci utama keberhasilan kerjasama ASEAN dan terwujudnya Masyarakat ASEAN yang damai dan sejahtera. (*)