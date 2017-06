POS KUPANG.COM -- Banyak cara dilakukan orang untuk kembali ke rumahnya. Ke kampung halamannya.

Pun begitu dengan Kristania Virginia Besouw, mantan Miss Indonesia yang jadi anggota Militer AS karena kangen kampung halaman.

Kita tahu, perempuan yang karib disapa Kristy itu merupakan mantan Miss Indonesia 2006 yang sebelumnya terpilih sebagai Nona Manado pada 2004.

Setelah tidak menjabat, Kristy memutuskan tinggal di Colby, Kansas, Amerika Serikat, bersama sang suami yang seorang dokter lulusan sebuah universitas di Filipina.

Seperti yang dituturkan kepada Tribun Manado, selama ini Kristy merasa kesulitan untuk pulang ke Manado.

“Alasan saya masuk Army ialah supaya cepat dapat kewarganegaraan, supaya bisa pulang ke Manado untuk bertemu dengan kakak, adik, dan teman-teman. Saya sudah kangen sekali,” ujar Kristy

Kristy tinggal di AS sudah hampir 8 tahun, dan belum pernah pulang ke Manado. Ia bahkan tidak sempat pulang ke Manado saat ayahnya meninggal tahun 2011 lalu.

Sebalum masuk US Army, status Kristy di AS adalah student visa dan harus terus kuliah. Perempuan yang mengaku tomboy itu masuk Army lewat MAVNI (Military Accsesion Vital to The National Interest) program.

Begitu lulus Army, Kristy langsung mendapat kewarganegaraan AS.

“Selain kangen papa, (dengan masuk militer) saya ingin menghidupkan warisan papa—ayah Kristy merupakan purnawirawan Angkatan Laut RI. Oh iya, opa saya juga seorang polisi.”