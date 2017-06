Syahrini Banjir Pujian Setelah Unggah Foto dengan Tulis Caption Ini untuk Penggemarnya

POS KUPANG. COM - Syahrini merupakan salah satu penyanyi yang mengganggap istimewa para penggemarnya.

Bahkan orang-orang yang membencinya pun dianggap oleh Syahrini sebagai fans.

Apalagi untuk yang selalu suport Syahrini dalam berkarya.

Penyanyi yang melejit dengan lagu 'Tatapan Cinta' itu memberikan ucapan terima kasihnya pada penggemar melalui akun Instagramnya.

Pada postingan 7/6/2017 , ini Syahrini mengibaratkan penggemar adalah mahkota kebangganya.

Syahrini (instagram.com/princessyahrini)

"She's The Kind Of Queen That Knows Her Crown Isn't On Her Head...

But ln Her Soul And The Hearts Of Her Fellow Followers...

Thank You Everyone For Your Constant Support Throughout My Journey !!! "

'Dia adalah ratu yang tahu mahkotanya bukan terletak di atas kepala.

Melainkan ada di dalam jiwa dan hati para penggemarnya.