Terobosan Kreatif Polri, Ini Catatan Kapolres Flores Timur

Oleh: Arri Vaviriyantho, S.I.K., M.Si

Kapolres Flores Timur

POS KUPANG.COM - Suatu hubungan yang dianggap sebagai sebab (oorzak/causa) merupakan buah dari suatu akibat (elke handeling en omstandigheid dievoorwaarde is van het gevolg is oorzak van het gevolg), tiap-tiap faktor sebab memiliki nilai yang sama dan sederajat tidak membedakan faktor syarat dan faktor penyebab (Chazawi, 2002: 219). Jika salah satu syarat tidak ada maka akan menimbulkan akibat yang lain pula. Inilah yang menjadi premis Teori Syarat (Conditio Sine Qua Non) oleh Von Buri (1873).

Premis itu berlaku dalam hukum pidana, namun apabila dikembangkan pada pengelolaan pencegahan kejahatan, maka premis tersebut bisa saling terkait. Adanya suatu fakta kejahatan dan masalah sosial menjadi elemen penting yang harus diramu untuk dapat menemukan suatu pola pencegahan.

Dalam dunia kepolisian, pola pencegahan gangguan kamtibmas memerlukan terobosan kreatif sebagai solusi masalah di suatu daerah. Terobosan kreatif saat ini masih pada pola digitalisasi yang mereduksi peluang terjadinya penyelewengan kekuasaan, yang tidak murah karena yang dikembangkan adalah aplikasi. Yang jadi pertanyaan, apakah terobosan kreatif memerlukan biaya untuk mewujudkannya?

Jerry Wellman (2007) dalam jurnalnya Lessons learned about lessons learned menyatakan pengalaman yang didapatkan seseorang selama ia bekerja dalam periode waktu tertentu merupakan suatu pembelajaran menuju ke arah perubahan. Kemampuan anggota Polri mengadaptasi hal-hal yang dirasakan baru itu muncul dari adanya perubahan menjadi salah satu sumber competitive advantage.

Kreatif dalam terminologinya berarti memiliki daya cipta, kemampuan menciptakan. Terobosan kreatif berarti kemampuan menciptakan suatu karya melalui pemikiran kita yang bermanfaat bagi keberadaan suatu gagasan/konsep/ide untuk diaplikasikan. Ketika berada di daerah yang memiliki karakteristik khusus yang hanya dimengerti masyarakat setempat, muncul ide meramunya dalam tugas pokok kepolisian. Bisa bermula dari makanan khas, bahasa daerah, dan lain-lain. Dari sini dapat diambil gambaran karakteristik dari terobosan kreatif tersebut:

Pertama, berbasis ide. Yang utama dalam terobosan kreatif adanya ide yang diperkirakan akan menjadi fenomenal. Tidak perlu banyak, cukup satu untuk kita praktikkan namun itu mempengaruhi pola pikir orang lain. Kedua, ada perbedaan dan keunikan tersendiri. Dalam suatu terobosan kreatif, seorang anggota Polri harus memiliki ide yang unik dan berbeda.

Bukan untuk mengejar kepentingan pribadi semata, namun atas dasar dedikasi memberi kemanfaatan bagi masyarakat. Yang demikian bisa disebut keunikan dalam mempengaruhi mindset. Caranya bisa dengan metode ATM (Amati, Tiru, Modifikasi), ATM tidak selalu mahal dan baru atau membeli dan mengadakan yang baru, bisa saja ATM berawal dari memanfaatkan yang sudah ada (Chrysnanda, 2011: 370). Mungkin ada yang berpikir bagaimana cara berinovasi, sedangkan anggaran tidak ada. Saya tekankan di sini, setiap inovasi tidak harus keluarkan biaya besar untuk melaksanakannya.

Inovasi dalam organisasi pertama kali diperkenalkan Schumpeter tahun 1934, dimana inovasi merupakan suatu kreasi dan implementasi "kombinasi baru". Kombinasi baru merujuk pada jasa, proses kerja, kebijakan, dan sistem yang baru.

Dalam inovasi dapat meliputi pengembangan dan implementasi sesuatu yang baru (de Jong & de Hartog, 2003) sedangkan istilah "baru" dijelaskan oleh Adair (1996). Ruang lingkup inovasi dalam organisasi (Axtell dkk dalam Janssen, 2003) bergerak mulai dari pengembangan dan implementasi ide baru yang mempunyai dampak pada teori, praktik, produk, atau skala yang lebih rendah yaitu perbaikan proses kerja sehari-hari dan desain kerja.