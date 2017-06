Sangat Tersanjung Jadi Kandidat 100 Wajah Tercantik 2017, Raisa Bilang Wow, Masa Sih?

POS KUPANG.COM, JAKARTA -- Penyanyi cantik Raisa Andriana diketahui menjadi kandidat The 100 Most Beautiful Faces of 2017 versi TC Candler.

Ditemui di Kaffeine, SCBD, Jakarta, Senin (5/6/2017), Raisa mengaku telah melihat hal tersebut di media sosialnya.

Hanya saja, ia mengatakan sesungguhnya belum terlalu paham dan yakin mengenai hal tersebut.

Kendati demikian, Raisa berujar dirinya amat tersanjung jika memang dianggap pantas menjadi salah seorang perempuan dengan wajah tercantik di dunia.

"Wow! Masa, sih? Terima kasih!" ucapnya mula-mula ketika ditanya mengenai hal tersebut.

"Ya... aku sebenarnya lihat, sih, ada yang tag aku. Cuma, aku belum terlalu yakin itu apa. Cuma, ya, sangat tersanjung kalau begitu. Tersanjung dan, ya, senang," tuturnya kemudian dengan wajah semringah.

Raisa ()

Raisa juga bersyukur akan hal tersebut dan memilih untuk mengamininya.

"Menganggap berkah ajalah, alhamdulillah kalau dianggap kayak gitu. Diaminin aja, semoga jadi kenyataan," ujar Raisa gembira. (Regina Kunthi Rosary )