Obet Borong Dua Gol ke Gawang Nitneo

Laporan Wartawan Pos Kupang.Com, Ferry Ndoen

POS KUPANG.COM, KUPANG - OBET, pemain Tinta Hitam FC berhasil menyarangkan dua gol ke gawang tim sepakbola Nitneo FC, pada pertandingan lanjutan penyisihan Sepakbola Mini Gajah Mada Cup II tahun2017, di Lapangan Naimata, Kelurahan Naimata, Kota Kupang, Selasa (6/6/2017).

Kedudukan akhir pertandingan antara Tinta Hitam FC versus Nitneo FC dengan skor 3-0 untuk kemenangan Tinta Hitam FC. Satu gol Tinta Hitam FC lainnya dicetak pemain Andro, pada laga 2X25 menit dipimpin wasit Budiyanto Taga, Dernis Ebang dan Raffi Koloh.

Tinta Hitam FC menampikna pemain, Rio, angga, Ari, Leo, Bobby, John, Pippo, Fian, Gerry serta pemain cadangan Moreng, Melki, Yordi. Sedangkan Nitneo FC menurunkan pemain,ZAve, Obet, Yan, Elo, Ongky, Dodi, Andre dan Ovel serta pemain cadangan Marko, Tanto, Ardy.

Hasil pertandingan lainnya; Fadog FC menang tipis Legendaris FC dengan skor akhir 1-0. Pertandingan Fadog vs Legendaris FC dipimpin wasit Dernis Ebang dibantu asisten wasit, Melki Abanat dan Nar Lebo.

Gol tunggal kemenangan Fadog FC dicetak pemain Nomor Punggu 19, Edo pada babak kedua.

Dalam pertandingan itu, Fadoq FC menurunkan pemain, Ephis, Ricky Andho, Lino, Embo, Nicky, Jando, Liven, Edo.

Sedangkan Legendaris FC menurunkan pemain; Mako, Kent, Rey, Fian, Rays, Fance, Ricko, Ivan Noto dengan pemain cadangan, Ongky, Oland, Jand.

Hasil lainnya, Job FC menang Muara Abu FC dengan skor akhir 2-1. Pertandingan Job FC versus Muara Abu FC dipimpin wasit Melki Abanat dibantu asisten wasit Budi Taga dan Nar Lebao.

Gol tunggal kemenangan Job FC dicetak pemain nomor punggung 7 Jafry.

Pertandingan kemarin, Job FC menurunkan pemain, Anton, Joic, Alwin, Dominggus, Lois, Jofry, Rintho, Ady, Vicky. Sedangkan Muara Abu FC menurunkan pemain, Rian, Ori, Jun, Ardi, Mae, Alderon, Itho, Kother dan Ortegha. (fen)

Jadwal Pertandingan, Rabu (7/6/2017)

AS Pohon Duri vs Kelinci Fc

LA Champend vs SBC FC

Domain Fc vs Ajaks Fx

Mulai Pukul 14.30 Wita

Di Lapangan Naimata-Kupang